Reanudan vuelos en GB tras percance con drones

Londres— El aeropuerto londinense de Gatwick reanudó sus vuelos este viernes luego de 36 horas de caos ocasionado por varios drones que obligaron a cerrar pistas y dejaron varados a miles de pasajeros en plena época navideña.La terminal informó en un comunicado que las pistas ya estaban listas y los aviones están saliendo y llegando."Sin embargo, esperamos atrasos y cancelaciones de vuelos", dijo. "Si es que hoy van a salir desde Gatwick, les recomendamos encarecidamente que revisen el estatus de su vuelo con la aerolínea antes de ir al aeropuerto".El viernes al mediodía se habían cancelado 145 vuelos de 837 programados en esta terminal.Los vuelos de llegada y salida se cancelaron el jueves debido a temores de que los drones fueran a chocar con los aviones.El comunicado de Gatwick indica que las autoridades creen que los drones podrían regresar, lo cual conllevaría de nuevo a otro cierre.El jueves se avistaron drones en varias ocasiones, y las autoridades decidieron que las operaciones de vuelo de no eran seguras.El Secretario de Transporte, Chris Grayling, dijo que hubo unos 40 avistamientos de un pequeño número de drones mientras el aeropuerto estuvo cerrado. Dijo en entrevista con la BBC que la suspensión de operaciones en Gatwick no tiene precedentes a nivel mundial. El último avistamiento se reportó a las 22:00 horas del jueves.Unas 20 unidades policiales de dos fuerzas trataron de encontrar al operador de drones luego que los aparatos fueron avistados en el aeropuerto el miércoles por la noche.Las fuerzas militares británicas ayudaron a la Policía y autoridades de aviación en la búsqueda de los responsables. La Policía dijo que los drones tenían la intención de alterar el tráfico aéreo al máximo durante esta temporada ajetreada.La crisis afectó vuelos en otros lugares en Gran Bretaña, Europa continental y otros lugares. Vuelos que iban a llegar a Gatwick fueron desviados a otras partes y los que iban a salir se quedaron varados.Viajeros dijeron que pasaron mucho frío por la noche en el aeropuerto, donde cientos de personas durmieron en sillas y el piso. También se quejaron de que las autoridades no los mantuvieron informados sobre los cambios de vuelos.El aeropuerto ubicado a 45 kilómetros (30 millas) al sur de la capital, el segundo de Gran Bretaña en cuanto a afluencia de pasajeros, inicialmente cerró sus pistas el miércoles por la noche tras avistar drones.Reabrió las pistas brevemente a eso de las 3 de la mañana del jueves, pero las cerró de nuevo apenas 45 minutos después cuando se avistaron otros.

