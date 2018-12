Arrestan a sospechoso de atentado a 'Charlie Hebdo'

París— Francia anunció la detención en Yibuti de Peter Cherif, sospechoso de ser uno de los autores intelectuales de los atentados contra el semanario satírico "Charlie Hebdo" en 2015 y allegado de los hermanos Kouachi, que acabaron con la vida de 12 personas antes de ser abatidos por la policía.Conocido también por el seudónimo de Abou Hamza, se encuentra bajo arresto a la espera de determinar la modalidad de su extradición a Francia, revelaron hoy medios franceses.Según la radio "France Info", Cherif era uno de los terroristas más buscados del mundo, incluido en la lista negra del Departamento de Estado desde septiembre de 2015.Sin embargo, su nombre no figura en la requisitoria de la Fiscalía francesa emitida hoy tras el final de las investigaciones, en la que pide que 14 personas sean juzgadas por su relación con los terroristas del "Charlie Hebdo" y los atentados cometidos por Amedy Coulibaly en un supermercado judío de la capital al día siguiente.Los investigadores no han logrado, por el momento, demostrar el vínculo directo de Cherif con aquella acción, la primera de una larga serie de atentados que provocaron en Francia 251 muertos.Veterano del "yihadismo", el sospechoso, de 36 años, conocía a los hermanos Kouachi desde finales de la década de 1990, tras haberse encontrado en el barrio de Buttes Chaumont de la capital francesa.Los investigadores consideran que a partir de 2003 sus posiciones se radicalizaron.Unos meses más tarde se trasladó a Irak a través de Siria. Fue uno de los primeros franceses en viajar al terreno de actuación del Estado Islámico (EI).Apresado por la coalición que combatía al EI y condenado en Irak a 15 años de cárcel, se escapó en marzo de 2007 y fue arrestado de nuevo por las fuerzas francesas en Siria al año siguiente.Extraditado a Francia, la justicia no le impuso medidas cautelares, por lo que huyó antes de que hubiera sentencia contra él.Los servicios secretos franceses creen que se dirigió al Yemen y los investigadores consideran que los hermanos Kouachi mantuvieron conversaciones telefónicas con él.La Fiscalía francesa pidió hoy que se abra juicio oral contra 14 sospechosos, tres de ellos huidos: la novia de Coulibaly y los hermanos Belhoucine.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.