La Habana- En la constitución cubana se reinsertará la apelación al comunismo como el ideal a seguir para la isla, se ratificó la elección indirecta del presidente y el papel dominante del Partido Comunista, aunque se especificó que la organización política no estará por encima de la carta magna.El secretario del Consejo de Estado y diputado, Homero Acosta, dio cuenta el viernes ante la Asamblea del Poder Popular, el Parlamento, de los cambios que se aceptaron y aquellos que no prosperaron por parte de una Comisión redactora del anteproyecto de constitución que durante meses fue debatido por la población en reuniones en centros de trabajo, estudios y vecinales.Una comisión redactora tomó cuenta de las modificaciones o propuestas ciudadanas y ajustó el texto para que sea aprobado por el Parlamento antes de ir a un referéndum en febrero.Los diputados pasaron a un receso hasta el sábado para aprobar el nuevo texto, aunque no hay dudas de que el mismo será aceptado por los legisladores.``Esta es una constitución que nace del pueblo, reconoce los sentimientos del pueblo", dijo Acosta al defender la labor de la comisión redactora de la cual es el portavoz.La sesión estuvo encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, primer secretario del poderoso Partido Comunista de Cuba (PCC) y su predecesor.Los más de 600 diputados que conforman la Asamblea del Poder Popular trabajaron en comisiones esta semana para llegar al viernes con dos puntos destacados en su agenda: una evaluación de la situación económica de la isla y la reforma de la carta magna.Acosta dio cuenta del proceso de consulta popular que incluyó 133.000 reuniones en centros de trabajo, estudio o vecinales en las cuales se realizaron 700.000 propuestas de modificaciones o eliminaciones.Uno de los temas más polémicos fue un artículo que eliminaba el matrimonio como la institución entre un hombre y una mujer -y manifestaba que era entre dos personas-, abriendo una puerta explícita a la posibilidad del matrimonio igualitario. Sin embargo, debido a las duras críticas de la población ahora se eliminará para dejar que sea el Código de Familia y no la constitución el que defina el carácter de dicha unión.Según el reporte de Acosta, entre otros temas mencionados por la ciudadanía estuvo la posibilidad de incluir la elección directa del presidente --hoy designado por la Asamblea del Poder Popular--, así como temas sociales, por ejemplo, si en la ley de leyes el trabajo debía ser considerado un derecho o una obligación.A partir de esos debates la comisión redactora hizo 760 cambios y unos 134 artículos fueron modificados, indicó Acosta. El nuevo proyecto tendrá 229 artículos divididos en 24 capítulos.En la Asamblea del Poder Popular los diputados se reúnen solo dos veces al año en julio y diciembre y no son profesionales, es decir, permanecen en sus trabajos habituales con sus sueldos de siempre y son citados para estas plenarias u otras extraordinarias.La constitución en reforma data de 1976 y tiene un fuerte sesgo de la época soviética y las autoridades indicaron que buscan una norma más adecuada a la actualidad cubana, sobre todo a partir de las transformaciones implementadas a partir del gobierno del expresidente Raúl Castro.Algunos temas ausentes en la antigua carta magna, pero que eran y son parte de la realidad en Cuba fueron la propiedad privada, la contratación de empleados, la formación de cooperativas no agrícolas o la doble ciudadanía. Sin embargo, en esta ocasión fueron incorporadas en el proyecto en debate.Por su parte el, ministro de Economía, Alejandro Gil, indicó ante los diputados que problemas con el turismo --uno de los motores de las finanzas de la isla-- y la industria azucarera contribuyeron a que no se alcanzara el crecimiento de 2% del Producto Interno Bruto estimado para 2018, que finalmente fue de 1,2%.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.