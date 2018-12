Kabul, Afganistán.- El año pasado, cuando el presidente Trump anunció una nueva estrategia después de 16 años de estar inmersos en la guerra afgana, muchas personas de Afganistán la consideraron como un reenfoque muy necesario del compromiso estadounidense, publicó The New York Times.“Las condiciones en el campo de batalla --- y no las fechas límites arbitrarias --- son las que guiarán nuestra estrategia de ahora en adelante”, dijo Trump en esa ocasión. “Los enemigos de Estados Unidos nunca deben saber nuestros planes ni creer que pueden hacernos salir de aquí”.A un año de ese momento, los arquitectos de esa estrategia han estado abandonando la administración uno a uno, muchos en Afganistán creen que Trump --- quien nunca se reunió con el comandante de más alto rango de ese país --- nunca estuvo realmente convencido y que su impaciencia con la guerra estaba ganando al final.Este viernes, la sospecha quedó confirmada, funcionarios afganos y diplomáticos occidentales se despertaron con la inesperada noticia de que Trump había ordenado que la mitad de las 14 mil tropas estadounidenses en Afganistán regresaran a casa, aun cuando la guerra continúa y la amenaza talibana está en la mayor parte del país.Muchos líderes afganos, quedaron rápidamente impactados y tuvieron una sensación de traición. Dijeron que no habían sido consultados ni mucho menos les advirtieron acerca del retiro de tropas.Además de que el momento es complicado debido a que los estadounidenses están presionando para que se lleven a cabo pláticas de paz con los talibanes, lo cual requiere mantener la presión o por lo menos mantener las cosas como están en el campo de batalla.Hace justo una semana, diplomáticos estadounidenses de alta jerarquía llevaron a cabo dos días de exhaustivas pláticas con representantes de la insurgencia, incluyendo la futura presencia militar de Estados Unidos entre los temas que se trataron.Horas antes de que el retiro de las tropas se hiciera público, Zalmay Khalilzad, diplomático estadounidense que participó en las pláticas, dijo que les dejó en claro a los talibanes que el compromiso de Estados Unidos era firme.La sensación de abandono podría incrementar el riesgo para los soldados estadounidenses que están trabajando cercanamente con los aliados afganos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.