Festeja Putin repliegue de tropas estadounidenses de Siria

Moscú— El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó hoy su apoyo al repliegue de las tropas de EU de Siria, aunque recordó que lo mismo viene anunciando en Afganistán desde hace 17 años y éstas permanecen en ese país."Si EU ha decidido retirar sus tropas de Siria, entonces es el paso correcto ¿Es necesaria la presencia de tropas estadounidenses? No, yo creo que no", dijo Putin durante su multitudinaria rueda de prensa anual.Putin subrayó que la presencia de tropas estadounidenses en el país árabe carece de sentido cuando todo apunta a que Siria se encuentra a punto de comenzar un proceso de arreglo político tras la guerra que comenzó en marzo de 2011.Pero dijo que Rusia no tiene de momento "indicios" de que la retirada estadounidense vaya a ocurrir pronto y subrayó que la presencia del Ejército norteamericano en el país árabe, que tachó de "ilegítima", no fue sancionada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y tampoco por invitación del régimen de Bachar al Asad, aliado de Moscú."En cuanto al repliegue de las tropas estadounidenses, yo no sé lo que es eso. EU está presente en, digamos, Afganistán. ¿Por cuánto tiempo? 17 años. Y casi cada año dicen que sacarán sus tropas. Por el momento, siguen allí", comentó.Rusia ha abogado siempre por la retirada de las tropas de EU, a las que acusa de ayudar a los grupos yihadistas que combaten al régimen de Al Asad y de poner trabas al arreglo del conflicto.Putin coincidió con el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, en que el grupo yihadista Estado Islámico ha sufrido "importantes reveses" en Siria, y a manos de las tropas rusas, aunque advirtió del peligro de que los grupos radicales que han combatido en Siria se trasladen a otros países de la zona, como Afganistán."Ese es un gran peligro para todos nosotros, para Rusia y para EU, para Europa y para los países asiáticos y centroasiáticos", afirmó el líder ruso, quien calificó de "constructivo" el diálogo militar con Washington para la lucha contra el terrorismo en territorio sirio, pese a las "contradicciones" existentes.A su vez, destacó que Rusia ya ha consensuado la lista del comité constitucional sirio con Al Asad, pero que el emisario de la ONU, Staffan de Mistura, ha adoptado una postura de espera, lo que podría ralentizar el proceso."Al Asad propuso sus 50 personas y participó en la elaboración de la lista de otras 50 personas de la sociedad civil. Y eso pese a que no todos le gustan. Pero, a pesar de todo, lo aceptó", dijo.Por su parte, el Presidente estadounidense defendió su decisión de salir de Siria y dijo que preocupará a otros países."¿Queremos estar allí para siempre?", cuestionó Trump en Twitter."Rusia, Irán, Siria y muchos otros no están contentos con la partida de Estados Unidos, a pesar de lo que dicen las Noticias Falsas, porque ahora tendrán que luchar contra ISIS y otros, a quienes odian, sin nosotros", añadió.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.