Tokio.- Un tribunal japonés rechazó el jueves la solicitud de los fiscales para extender la detención del expresidente de Nissan Carlos Ghosn, que enfrenta cargos de no reportar todos sus ingresos.La Corte de Distrito de Tokio indicó que denegó la petición para que Ghosn siga detenido 10 días más por un alegato adicional relacionado con sus reportes financieros de los últimos años.El rechazo es extremadamente inusual en un país en el que las solicitudes de las autoridades investigadoras para extender la detención son concedidas casi automáticamente. Si la corte acepta la solicitud de fianza que presentó su abogado, Ghosn podría ser liberado incluso el jueves.Los fiscales apelaron la decisión, y pudieran tomar medidas legales adicionales que les permitan investigar a Ghosn y al codemandado Greg Kelly, exejecutivo de Nissan, durante más tiempo.Shin Kukimoto, fiscal principal adjunto en la Fiscalía de Distrito de Tokio, dijo que el tribunal no dio explicaciones sobre su decisión.``Solicitamos una extensión porque necesitamos investigar más", afirmó Kukimoto. ``Debo decir (que la decisión de la corte) nos afectaría, pero haremos lo más que podamos".Ghosn, francés nacido en Brasil de ascendencia libanesa, fue arrestado el 19 de noviembre junto con Kelly, acusados de no reportar unos 5 mil millones de yenes (44 millones de dólares) del salario de Ghosn de 2011 a 2015. Desde entonces ambos han sido acusados de violar la Ley de Mercados e Instrumentos Financieros durante ese período de cinco años.La semana pasada, los fiscales de Tokio añadieron una segunda acusación de que ambos tampoco reportaron otros 4 mil millones de yenes (36 millones de dólares) del salario de Ghosn de 2016 a 2018, cargo por el que el jueves se cumplirían 10 días de detención. Los fiscales alegan que casi 10 mil millones de yenes (80 millones de dólares) del salario de Ghosn no fueron declarados.La pena máxima por violar la ley financiera es de hasta 10 años de cárcel, una multa de 10 millones de yenes (89.000 dólares), o ambas. La tasa de condenas por estos delitos en Japón es superior al 99%.No se ha fijado fecha para un juicio.Renault envió a Ghosn en 1999 para rescatar a Nissan, que estaba a punto de irse a la quiebra. Durante dos décadas él encabezó la recuperación de la automotriz japonesa.

