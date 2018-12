Levantan alerta de tsunami tras sismo de 7.3 grados en Rusia

Rusia.- La alerta de tsunami emitida hoy tras el sismo de 7.3 grados de magnitud en la península de Kamchatka, en el extremo oriente de Rusia, fue levantada, informó el Ministerio regional para Situaciones de Emergencia, publicó Excelsior.El aviso de tsunami ha sido levantado. Las olas no amenazan zonas de población”, explicó la vocera del citado ministerio de Kamchatka, Yulia Ananieva, quien agregó que hasta el momento no se han reportado víctimas o daños materiales.De acuerdo con el Servicio Geofísico de Rusia, el sismo ocurrió a las 05:01 horas locales del viernes (17:01 GMT de este jueves) en la península de Kamchatka, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta.Alrededor de las 19:30 GMT, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico aseguró que ya no había riesgo de tsunami.El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 33 kilómetros y su epicentro fue localizado a 87 kilómetros al suroeste de la localidad de Nikolskoye, en la isla de Bering, según el canal de televisión rusa RT.Kamchtka, una región de 270 mil kilómetros cuadrados, pero que está poblada por apenas 320 mil personas, se encuentra en el llamado “Cinturón” o “Anillo de Fuego del Pacífico”, que tiene zonas de intensa actividad sísmica y volcánica.En ese territorio se concentra más del 75 por ciento de los volcanes activos e inactivos del mundo y se registra hasta el 90 por ciento de los grandes terremotos del mundo.

