Ciudad de México- El Estado mexicano es internacionalmente responsable por la desaparición forzada de tres personas durante el Operativo Conjunto Chihuahua en 2009, sentenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).Se trata del caso de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, quienes en lugares distintos fueron detenidos por militares la noche del 29 de diciembre de aquel año en el Municipio de Buenaventura.En la sentencia, que fue notificada hoy, la Corte se refiere también a la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, la cual, dijo, debe ser extraordinaria, subordinada a corporaciones civiles, regulada y fiscalizada.En su resolución, el tribunal regional recuerda que el ex Presidente Felipe Calderón inició la llamada "guerra contra el narcotráfico", que consistió en el despliegue de militares mediante los llamados operativos conjuntos, estrategia que no cambió con la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia."En el presente caso la Corte verificó la existencia de un contexto de desapariciones, así como de un patrón de impunidad en México en el periodo materia de análisis", señala la sentencia."Ello, derivado, en parte, por la militarización como estrategia de seguridad pública en la 'guerra contra el narcotráfico' iniciada en el año 2006. En particular se acreditó un incremento en la violencia criminal y las violaciones a los derechos humanos asociadas a la implementación de los 'Operativos Conjuntos'".La Corte explica que los elementos castrenses realizaban, entre otras actividades, numerosos retenes y revisiones en carreteras y caminos, detenciones y retenciones, registro de casas, individuos y automóviles, en muchas ocasiones sin contar con una orden judicial dictada por una autoridad civil competente."Como regla general, el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles", afirmó la Corte Interamericana.No obstante, agregó, cuando las Fuerzas Armadas intervengan de manera excepcional en tareas de seguridad, su labor debe ser justificada, temporal y restringida a lo estrictamente necesario para cada caso en particular.Su actuar, destacaron, debe estar subordinado y ser complementario a las labores de las corporaciones civiles; además, deberá ser regulado mediante protocolos sobre el uso de la fuerza y fiscalizado por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.Por la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, la Corte ordenó que se investiguen los hechos y el paradero de las víctimas.También que se realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad y se brinde protección a familiares, los cuales fueron hostigados y amenazados, además de otorgar las indemnizaciones correspondientes, entre otros puntos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.