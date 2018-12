Beijing.- La detención de un tercer ciudadano canadiense en China difiere de las anteriores pues no es por motivos de seguridad nacional sino por violación de las leyes de empleo, dijo el jueves el gobierno chino.El caso más reciente está relacionado con una mujer que recibió una penalidad administrativa por estar trabajando en el país ilegalmente, dijo la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, en conferencia de prensa. No dio más detalles.Las detenciones de dos hombres canadienses la semana pasada parecían haber sido en represalia por la detención en Canadá de una ejecutiva de telecomunicaciones china buscada en Estados Unidos.Hua dijo que el caso más reciente es distinto porque los dos hombres fueron acusados por amenaza a la seguridad nacional pero la mujer simplemente recibió una penalidad administrativa.El primer ministro canadiense Justin Trudeau también dijo que los dos casos no parecen estar vinculados, destacando que decenas de miles de canadienses viajan, viven y trabajan en China.En conferencia de prensa con motivo del fin de año, Trudeau aseguró además que no desea agravar las tensiones con el país asiático.El legislador canadiense Erin O'Toole dijo que el caso está relacionado con una mujer de Alberta que estaba trabajando en China como maestra sin tener visa de trabajo.El líder opositor Andrew Scheer declaró que Trudeau debería telefonear al presidente chino.``Ya basta. Es hora de que el primer ministro tome el teléfono, llame al presidente Xi, y exija el retorno seguro de todos los canadienses retenidos por Beijing. Toda detención de un ciudadano canadiense por razones políticas o diplomáticas en totalmente inaceptable``, dijo Scheer en Twitter.Nelson Wiseman, profesor de la Universidad de Toronto, dijo que Trudeau está dando una imagen de debilidad y que sus comentarios no son bien recibidos por los canadienses.``Este gobierno cree que si hace declaraciones más firmes, habrá un peor trato a los canadienses por parte de China o incluso que China detendrá a más canadienses o que empresas canadienses resulten perjudicadas", dijo Wiseman.

