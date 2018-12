Londres.- A 100 días de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el gobierno se aprestaba a publicar sus planes para un sistema de inmigración post-Brexit que pondrá fin al libre ingreso de ciudadanos europeos al Reino Unido.El secretario de Interior, Sajid Javid, dijo que las propuestas apuntan a crear un ``sistema de inmigración basado en la pericia y construido en torno al talento y la experiencia que pueda aportar la gente, no en su lugar de origen".En la actualidad, cuando rigen las normas de libertad de desplazamiento del bloque, cualquier ciudadano de la UE puede vivir y trabajar en Gran Bretaña, pero eso finalizará en marzo. El gobierno dijo que una vez finalizado el período de transición post-Brexit, se aplicarán las mismas normas a todos los inmigrantes, cualquiera que sea su lugar de origen.El gobierno no limitará el número de inmigrantes capacitados y bien pagos que pueden radicarse en Gran Bretaña, pero sí el de trabajadores de ``baja capacitación".Las normas no se aplicarán a los más de 3 millones de ciudadanos de la UE que viven actualmente en Gran Bretaña. El gobierno ha dicho que podrán quedarse incluso si el Brexit se consuma sin un acuerdo sobre las relaciones futuras.La inmigración fue un factor principal que dio impulso al voto a favor de la salida, y la primera ministra Theresa May ha hecho de la ``recuperación del control de nuestras fronteras" su objetivo clave en el Brexit.Pero eso la ha enfrentado con muchos jefes de empresa y miembros de su propio gobierno conservador.Enormes segmentos de la economía británica, desde la agricultura hasta el cuidado de la salud, han pasado a depender de los trabajadores europeos, más de 1 millón de los cuales se han asentado en el país en los últimos 15 años. Las empresas temen que el corte al ingreso de trabajadores de baja capacitación provoque una gran carencia de mano de obra.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.