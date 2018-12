Ven empresas con horror el Brexit de Theresa May

La continua incertidumbre sobre el brexit ha llevado a las empresas del Reino Unido a un "punto de no retorno" y ha obligado a muchas a desencadenar costosos planes de contingencia, publicó CNN.Cinco de los principales grupos empresariales del Reino Unido criticaron a los políticos del país este miércoles, advirtiendo que la falta de progresos en el brexit ha perjudicado a las empresas y ha aumentado el riesgo de que Gran Bretaña salga de la Unión Europea."Las empresas han estado observando con horror cómo los políticos se han concentrado en disputas entre facciones y no en pasos prácticos que las empresas necesitan para avanzar", dijeron los grupos en una inusual declaración conjunta.El comunicado advirtió que muchas empresas están "implementando planes de contingencia que implican una importante pérdida de tiempo y dinero". Dice que cientos de miles de otras empresas no están preparadas para un brexit complicado.“Esto no estamos donde deberíamos estar", dijeron los grupos, que incluyen las Cámaras de Comercio Británicas, la Confederación de la Industria Británica y la Federación de Pequeñas Empresas.Faltan solo 100 días para que Gran Bretaña salga de la Unión Europea. La semana pasada, la primera ministra Theresa May sobrevivió a un voto de confianza, pero el acuerdo de divorcio que negoció con la Unión Europea todavía enfrenta grandes dificultades en el Parlamento después de que más de un tercio de su partido se rebelara en la votación.El gobierno y muchas empresas han intensificado sus preparativos para un brexit desordenado.Los grupos empresariales advirtieron que el colapso de la Unión Europea significaría nuevos y “masivos aranceles aduaneros, así como interrupciones en los puertos que "destruirían cadenas de suministro cuidadosamente construidas".El gigante aeroespacial Airbus ha dicho que podría verse obligado a abandonar el país si no se llega a un acuerdo sobre los acuerdos comerciales en la Unión Europea. El fabricante de motores de aviones Rolls-Royce está almacenando piezas para ayudar a minimizar el daño.Los fabricantes de automóviles como Nissan, BMW y Jaguar Land Rover también están muy expuestos.La Comisión Europea publicó sus propios planes de contingencia para un brexit desordenado el miércoles.Dijo que buscaría minimizar el daño a los mercados financieros permitiéndoles a los bancos de la Unión Europea utilizar bancos de liquidación de derivados en el Reino Unido durante un año después del brexit. También permitirá que algunos vuelos del Reino Unido accedan al espacio aéreo europeo para salvaguardar la "conectividad básica". Los ciudadanos británicos que viven en el bloque seguirán siendo considerados residentes legales.Fracasar sin un acuerdo hundiría la economía del Reino Unido en una recesión. Pero el propio análisis del gobierno del Reino Unido muestra que la economía se verá afectada por cualquier tipo de brexit.Grandes bancos como Deutsche Bank, Goldman Sachs y Citi ya han trasladado parte de sus negocios fuera del Reino Unido.Panasonic dijo en agosto que trasladaría su sede europea a Ámsterdam. Otras empresas han abierto oficinas en la Unión Europea para garantizar que puedan seguir haciendo negocios.El grupo de ingeniería alemán Schaeffler dijo que iba a cerrar dos plantas en el Reino Unido debido a la incertidumbre.

