Detienen otro canadiense en China

Pekín— El servicio exterior de Canadá confirmó que un tercer ciudadano fue detenido en China, según el periódico National Post, que citó una declaración de Global Affairs Canadá.Un portavoz de la agencia no proporcionó más detalles y no estableció ningún vínculo entre el caso y los de otros dos canadienses detenidos la semana pasada en China, dijo el National Post.La Embajada de Canadá en Pekín remitió las preguntas del tercer caso al personal de relaciones públicas de Ottawa, quien no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles.Es probable que el informe alimente la ansiedad entre los canadienses que viajan a China después de que la agencia de espionaje de ese país detuviera a un exdiplomático y un hombre que ayudó a organizar viajes turísticos a Corea del Norte.Los casos surgen luego de que la directora financiera de Huawei Technologies, Meng Wanzhou, fuera detenida en Canadá el 1 de diciembre como parte de un intento de extradición encabezado por Estados Unidos, aunque Pekín ha desviado las preguntas sobre cualquier vínculo entre las detenciones y el caso de la ejecutiva china.La portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying, señaló el miércoles a una sesión informativa en Pekín que no estaba al tanto del informe de un tercer canadiense detenido. No hubo respuesta inmediata a una solicitud enviada por fax al Ministerio de Seguridad Pública para obtener comentarios.Los acontecimientos han llevado a personas de ambos países a reconsiderar sus viajes a China y Canadá, y el organismo nacional canadiense que publicita el país como destino turístico está suspendiendo nuevos anuncios en China, informó CBC News el miércoles.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.