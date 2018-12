Opositor habría insultado a Theresa May en el Parlamento

WATCH: Jeremy Corbyn appears to call Theresa May a "stupid woman" at PMQs. pic.twitter.com/sA1Q1INSK0



Londres.- La Cámara de los Comunes del Reino Unido se sumió hoy en una polémica después de que el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, aparentemente llamara a la primera ministra, Theresa May, "mujer estúpida", publicó Excelsior.Varios diputados conservadores pidieron al presidente de la cámara, John Bercow, que amonestara al dirigente de la oposición, que, en un video difundido en Twitter, parece murmurar por lo bajo "mujer estúpida" tras un intercambio con su May.Bercow señaló que no podía tomar medidas en ese momento al no haber sido testigo directo del supuesto insulto, aunque dijo que cualquier miembro de la cámara que rompa las normas debe disculparse.Los diputados del partido gobernante presuntamente vieron el video colgado en la red por el portal digital anti-Corbyn The Red Roar, supuestamente grabado por las cámaras en la sesión de hoy.El conservador James Cleverly aseguró entonces que él mismo lo había oído de labios de Corbyn, mientras que la laborista Margaret Beckett acusó a los 'tories' de "organizar una reyerta" en el último tramo de sesiones antes del receso navideño.Por si fuera poco, la líder conservadora en los Comunes, Andrea Leadsom, reprochó al presidente de la cámara baja, el también 'tory' Bercow, que una vez la llamó a ella "mujer estúpida" y después no se disculpó públicamente.May y Corbyn se enzarzaron, como es habitual, en un intenso debate en la sesión semanal de preguntas a la primera ministra en la Cámara Baja, que, una vez más, se centró en las críticas al Gobierno por no someter a votación cuanto antes el acuerdo del Brexit.En un indicio de que, a estas alturas del año, los ánimos están encendidos, los parlamentarios de todos los partidos no pararon de gritar, protestar y jalear en la cámara, lo que provocó que Bercow tuviera que llamarles al orden varias veces.