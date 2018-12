Londres— Hackers llevan años espiando conversaciones diplomáticas de funcionarios de la Unión Europea, dijo el miércoles una firma estadounidense de ciberseguridad, una operación que se vio interrumpida sólo hasta después de que investigadores descubrieron cientos de documentos interceptados esparcidos por internet.Los documentos fueron descubiertos hace unos meses cuando un email malicioso fue interceptado por la firma Area 1 Security, con sede en Redwood City, California, según el cofundador de la compañía Blake Darche.Agregó que la firma siguió pistas forenses en el mensaje hasta un servidor inseguro que tenía unos mil 100 cables diplomáticos de la UE. Darche dijo que cree que decenas de miles más de dichos documentos han sido robados.“Calculamos que los que hallamos son una pequeña fracción del operativo general”, dijo. “Por lo que podemos ver, la UE tiene un problema significativo en sus manos”.Darche dijo que los hackers trabajan para el Ejército Popular de Liberación de China, una opinión que, según dijo, se basa en ocho años dedicados a observar al grupo. Un reporte publicado por la firma el miércoles expuso el modus operandi de los hackers, pero la atribución es notoriamente incongruente, y otros en el campo expresaron su escepticismo.Las llamadas hechas a la misión de China en la UE no fueron respondidas el miércoles. En el pasado, Beijing ha refutado reportes similares.Los funcionarios de la UE toman el reporte “con extrema seriedad”, pero es “imposible comentar sobre las filtraciones”, dijo a la prensa en Bruselas el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.“Todos los sistemas de comunicación tienen vulnerabilidades, así que constantemente lidiamos con este desafío”, agregó.Dombrovskis identificó al sistema afectado por las filtraciones como el que opera el secretariado del Consejo Europeo, que representa a miembros de la UE en Bruselas. En un email, el consejo reconoció lo que describió como “una potencial filtración de información delicada” y dijo que investigaba el hecho. No hizo más comentarios.El periódico The New York Times, el primero en reportar la intrusión, publicó extractos de los cables diplomáticos después de obtenerlos de Area 1.Algunos de los documentos parecían captar a funcionarios europeos pasando apuros para lidiar con los movimientos erráticos del presidente Donald Trump.

