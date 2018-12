Londres.- El gabinete británico dispuso el martes acelerar los preparativos para una salida de la Unión Europea sin acuerdo, después que la primera ministra Theresa May aplazó a mediados de enero el voto en el Parlamento sobre su acuerdo de divorcio.Faltando poco más de 100 días para la salida británica, no está claro si ésta se producirá con o sin un acuerdo, desenlace este último que podría sumir al país en una recesión económica. Ante semejante incertidumbre, el secretario del Brexit, Steve Barclay, dijo que las empresas deben dar mayor prioridad a los preparativos para una salida en desorden."La prioridad del gobierno sigue siendo la de lograr un acuerdo, pero faltando 14 semanas debemos reconocer que un gobierno responsable se prepara para la eventualidad de que nos vamos sin un acuerdo", afirmó.Las empresas recibirán por internet un paquete de más de 100 páginas para ayudarlas a prepararse. En los próximos días se enviarán correos electrónicos a las 80 mil con mayores probabilidades de verse afectadas.Algunos fabricantes ya están acumulando repuestos y bienes anticipando los trastornos al comercio que podría causar el Brexit. Pero muchas _en particular las más pequeñas_ han hecho poco para mitigar el golpe económico de la salida sin acuerdo.Y las firmas grandes advierten que la incertidumbre ya está afectando las inversiones y provocando gastos innecesarios.Las Cámaras Británicas de Comercio dijeron el martes que el crecimiento económico y las inversiones en 2019 probablemente serán inferiores a lo pronosticado debido a la incertidumbre prolongada.El director general de las cámaras Adam Marshall dijo que "debido a la falta de certeza sobre la futura relación del Reino Unido con la UE, muchas firmas han oprimido el botón de pausa en sus planes de crecimiento"."Faltando poco más de 100 días para que el Reino Unido salga de la UE y sin un camino claro a seguir, las empresas se ven obligadas a tomar medidas, a demorar o anular los planes de contratación e inversión, y en algunos casos, a mudar sus operaciones a otra parte para mantener las cadenas de abastecimiento ganadas con gran esfuerzo", añadió.

