El poderoso discurso de una joven sueca sobre las políticas contra el cambio climático

Ciudad de México- Cuando Greta Thunberg, ahora de 15 años, tenga 45, decenas de millones de personas habrán tenido que abandonar sus casas debido a las condiciones extremas y a las catástrofes naturales que provocará el cambio climático. Por eso decidió que ya basta de estar con los brazos cruzados. Durante la Cumbre del Clima en Polonia, la joven habló ante delegados y afirmó que “los sufrimientos de muchos van a pagar los lujos de unos pocos”, y lamentó que este mensaje sirve para resumir los resultados obtenidos. “Ustedes solo hablan de crecimiento verde (crecimiento económico sostenible) porque tienen demasiado miedo de ser impopulares. Solo hablan de seguir adelante con las mismas malas ideas que nos metieron en este lío, incluso cuando lo único sensato que pueden hacer es poner el freno de emergencia”, dijo la joven ante delegados de los varios países del mundo.“No son lo suficientemente maduros como para contar las cosas como son. Incluso esa carga la dejan para sus hijos. Pero a mí no me importa ser popular. Me preocupo por la justicia climática y por el planeta”, agregó. Aunque la generación de sus padres y las anteriores son las responsables de haber provocado el calentamiento del planeta, son millones de jóvenes como esta sueca quienes sufrirán sus consecuencias. "Somos nosotros quienes vamos a vivir en este mundo. Si vivo hasta los 100, estaré viva en 2103 y eso es dentro de mucho tiempo", dijo a la AFP Greta, al margen de la 24ª Conferencia de la ONU sombre Clima que se celebra en Katowice (Polonia). "Tendremos que vivir con el desastre que causaron las generaciones anteriores. Tendremos que hacernos cargo de ello. No es justo". Criticó que para pagar los lujos de unos pocos, muchos sean los que tengan que sufrir. “Nuestra civilización está siendo sacrificada por la oportunidad de que un número muy pequeño de personas continúe haciendo enormes cantidades de dinero”, dijo en la Cumbre del Clima. Greta se ha convertido en una abanderada de la creciente campaña que está movilizando a los jóvenes en el planeta, llamando a gobiernos y empresas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el cambio climático. Unos 200 países están representados en la COP24 en Polonia, tratando de elaborar una serie de reglas que les permitan aplicar los compromisos del Acuerdo de París, firmado en 2015.

