Ataques de EU en Somalia dejan 62 muertos

Nairobi– Una avalancha de seis incursiones aéreas estadounidenses en un pueblo de Somalia, que dejaron 62 muertos, fueron ataques preventivos en anticipación de grandes ataques extremistas, de acuerdo con un funcionario somalí de espionaje.Las fuerzas armadas de Estados Unidos dijeron el lunes que el 15 de diciembre realizaron cuatro ataques que dejaron 34 muertos y al día siguiente llevaron a cabo otra incursión que dejó 28 muertos. Los ataques estuvieron dirigidos a Gandarshe, ubicada en la costa de Somalia y al sur de la capital Mogadiscio.No se reportaron civiles heridos ni muertos, dijeron.Los ataques se llevaron a cabo en coordinación estrecha con el Gobierno de Somalia y se realizaron “para evitar que al-Shabab usara áreas remotas como zonas seguras para tramar, dirigir, alentar, y reclutar para futuros ataques”, dijeron los militares estadounidenses en un comunicado.Los ataques aéreos estadounidenses tuvieron como blanco a combatientes de al-Shabab que estaban preparando un gran ataque contra una base militar somalí en la región del Bajo Shabelle, dijo un funcionario de espionaje somalí, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con la prensa.“Los ataques han neutralizado un ataque inminente”, dijo. Los ataques impactaron tanto un campamento militar como vehículos de combate en Gandarshe, dijo el funcionario a The Associated Press.Al-Shabab desde hace mucho ha usado al pueblo histórico de Gandarshe, a unos 48 kilómetros (30 millas) al suroeste de Mogadiscio, como plataforma de ataques, incluyendo coches bomba para atacar la capital.

