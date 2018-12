Rechazan ministros nuevo voto de Brexit

Londres.- El Gobierno británico no está preparado para un segundo referendo sobre Brexit, dijeron ministros el domingo, apegándose al libreto de que el acuerdo de la primera ministra Theresa May aún podría ser aprobado por el Parlamento con unos pocos cambios.May retrasó una votación parlamentaria la semana pasada sobre su acuerdo para abandonar la Unión Europea porque se encaminaba a una derrota y ha intentado obtener garantías del bloque para tratar de venderlo de mejor manera a los legisladores euroescépticos.Bruselas ha dicho que está dispuesta a ayudar, pero le advirtió que no podría renegociar el pacto.A menos de cuatro meses de que Gran Bretaña deba abandonar la UE en marzo, el Brexit, el mayor cambio en política comercial y externa en más de 40 años, está siendo todo menos suave, complicado por las profundas divisiones entre los legisladores y a lo largo del país.Con May enfrentando un punto muerto sobre el acuerdo en el Parlamento y la UE ofreciendo poco hasta ahora, más políticos hablan de la posibilidad de que Gran Bretaña deje el bloque sin un pacto o sobre un segundo referendo que podría impedir el divorcio.Consultado sobre si el Gobierno estaba preparado para una votación, el ministro de educación británico, Damian Hinds, dijo a Sky News que no."Un segundo referendo sería un factor de división. Hemos tenido el voto del pueblo, hemos tenido el referendo y ahora tenemos que continuar con su implementación".El ministro de Comercio, Liam Fox, también aseguró que una segunda votación "perpetuaría" las profundas divisiones en Gran Bretaña, agregando que la Primera Ministra estaba asegurando las garantías necesarias para persuadir al Parlamento a que respalde su acuerdo. Agregó que eso tomaría un poco de tiempo."Ocurrirá en Navidad, no sucederá esta semana, no va a ser rápido, ocurrirá en algún momento del Año Nuevo", afirmó a un programa de la BBC.Pero mientras más tiempo toma, las voces que urgen un cambio de rumbo se vuelven cada vez más fuertes y la presión sobre el Partido Laborista, el principal de la Oposición, para actuar contra el Gobierno está aumentando.May superó esta semana un voto de censura presentada por parlamentarios de su partido conservador, pero los partidos de Oposición están pidiendo a los laboristas proponer otro contra el Gobierno.

