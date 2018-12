Beijing.- China confirmó este jueves la detención de dos ciudadanos canadienses elevando la tensión en una disputa a tres bandas sobre una directiva de un gigante tecnológico chino que se enfrenta a una posible extradición de Canadá a Estados Unidos.El empresario Michael Spavor y el exdiplomático Michael Kovrig fueron arrestados el lunes bajo la sospecha de ``participar en actividades que ponen en peligro la seguridad nacional", explicó el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lu Kang.El vocero dijo que Canadá ha sido informado de las detenciones, pero declinó confirmar si los arrestados tuvieron acceso a abogados. Los casos se están gestionando de forma independiente en oficinas locales de la agencia nacional de inteligencia en Beijing, donde fue detenido Kovrig, y en la ciudad nororiental de Dandong, donde vivía Spavor, agregó.``Los derechos legales de los dos canadienses están siendo protegidos", declaró Lu a reporteros en una conferencia de prensa rutinaria.Las detenciones aumentaron la presión sobre Canadá, que retiene a Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei Technologies Ltd., desde su arresto el pasado 1 de diciembre a petición de Estados Unidos, que quiere extraditarla para que enfrente una acusación por fraude bancario.Las autoridades canadienses no han podido contactar con Spavor ``desde que nos hizo saber que estaba siendo interrogado por las autoridades chinas", dijo el vocero del departamento canadiense de Exteriores, Guillaume Berube. ``Estamos trabajando muy duro para determinar su paradero y seguiremos preguntando por esto al gobierno chino".Kovrig trabaja como analista para el norte de Asia en el centro de estudios International Crisis Group, tras pedir una excedencia en el gobierno de Canadá, y vive en Hong Kong.Spavor gestiona viajes a Corea del Norte además de intercambios deportivos, empresariales y de otro tipo a través de su empresa, Paektu Cultural Exchange. Se ha reunido con el líder norcoreano, Kim Jong Un, y fue clave en la visita del exastro de la NBA Dennis Rodman a la hermética nación.También el jueves, un portavoz del Ministerio de Comercio de Beijing dijo que funcionarios chinos y estadounidenses están en ``estrecho contacto" con respecto a su disputa comercial pero no ofreció una fecha para posibles conversaciones cara a cara.Preguntado por si una delegación china visitaría Washington, Gao Feng dijo: ``China da la bienvenida a que el lado estadounidense venga a China para consultas y también está abierta a comunicarse con Estados Unidos".Según Gao, las dos partes han alcanzado un ``entendimiento común`` sobre productos agrícolas, energía y automóviles como se había anunciado, pero los detalles concretos sobre las operaciones se darán a conocer más adelante.

