Venezuela.- Luego de soportar durante varios meses la falta de papel e improvisando estrategias para continuar con el tiraje diario de su edición impresa, el periódico venezolano El Nacional, dejará de circular mañana por falta de papel.El Nacional es una publicación crítica del gobierno de Nicolás Maduro con más de 75 años de historia."Esto no es un cierre, es un mientras tanto. El periódico sale hasta mañana porque no tenemos más papel", dijo el empresario que calificó de "drástica" la medida, pero, argumentó, es inevitable debido a una supuesta asfixia financiera y persecución política de las que acusan al Gobierno.El periódico se mantendrá, por ahora, solo en su versión digital, confirmó su gerente editorial Jorge Makriniotis.A través de una corporación, la llamada revolución bolivariana controla desde hace unos cinco años las bovinas de papel que se importan y se entregan a los periódicos, una medida que según El Nacional y el Colegio Nacional de Periodistas beneficia solo a los medios "que son anuentes de la política del Estado".Makriniotis explicó que en medio de la crisis económica que vive el país desde hace cuatro años los dueños del rotativo no pudieron importar más papel, por lo que dependían de la corporación estatal, que siempre les negó las bovinas.El Nacional se mantuvo en circulación hasta ahora gracias a donaciones de papel que recibió de medios locales y de varios países, un cargamento que extendió reduciendo el número de páginas y más recientemente su frecuencia de publicación.Además, el periódico enfrenta varios procesos legales, algunos de ellos por demandas de dirigentes chavistas, "lo que forma parte de la censura gubernamental" a juicio del gerente de la empresa.En los últimos 15 años el rotativo eliminó 600 puestos de trabajo y, según Makriniotis, hoy apuesta por los contenidos digitales, una plataforma en la que seguirá existiendo el Nacional "pese a los constantes bloqueos que impone el chavismo" a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

