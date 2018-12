Denuncia Assange ser espiado en Embajada

Quito, Ecuador— El fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, denunció ser víctima de espionaje en la Embajada de Ecuador en Londres, donde se encuentra asilado desde 2012.Assange hizo esta aseveración a través de una videoconferencia en una nueva comparecencia ante la justicia ecuatoriana, que tramita un recurso de apelación contra la decisión de una jueza que le negó una acción de protección contra el protocolo de Ecuador en la Embajada.Dicho protocolo, que está vigente desde el pasado 15 de octubre, se dispuso para regular las visitas, comunicaciones y atención médica de Assange durante su estadía en la Embajada.La Corte anunció que emitirá un pronunciamiento por escrito la próxima semana. En su demanda, la defensa de Assange argumentó que las medidas impuestas en el protocolo suponían un "aislamiento" del también periodista y ciberactivista.En la audiencia de hoy, Assange denunció que se estarían realizando acciones de espionaje en su contra y señaló que incluso esa información habría sido remitida al FBI de Estados Unidos.Además, reiteró que Ecuador puede ser presionado por Estados Unidos para que se dé por terminado su asilo.Assange reveló que aún tiene restricciones de visitas y acceso a internet y que el Gobierno ecuatoriano ha convertido su asilo "en un confinamiento solitario".El ciberactivista ha señalado que el nuevo protocolo de Ecuador pondría conllevar a una crisis en su saludo o ser una excusa política para entregarlo al Gobierno británico y luego a EU, que lo acusa por espionaje luego de filtrar en 2010 miles de documentos con información confidencial de se país.Por otra parte, el abogado de Assange en Ecuador, Carlos Poveda, dijo que no existen garantías de que su cliente no sea extraditado a un tercer país en el que corra peligro su vida o haya la pena de muerte.El pasado 6 de diciembre, el Presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, informó que el Gobierno británico envió a sus autoridades, en una fecha que no precisó, un informe oficial para señalar que la Constitución del Reino Unido impide que una persona sea extraditada a un sitio donde corra peligro su vida.Assange se refugió en la Embajada de Ecuador para evitar ser extraditado a Suecia y ser interrogado por supuestos delitos sexuales cometidos en 2010, los cuales él niega.El Fiscal de Ecuador, Iñigo Salvador, afirmó que Assange decidirá finalmente si abandona la Embajada, aunque podrá permanecer en ella el tiempo que desee mientras no contravenga el protocolo emitido por Ecuador.

