Reacciones chinas por caso Huawei: ira, patriotismo y boicots al iPhone

Pekín.- Para muchos chinos, el arresto de una ejecutiva de alto nivel del gigante tecnológico Huawei por orden de Estados Unidos es cuestión de orgullo nacional, no de leyes, sanciones o justicia, publicó The Washington Post.Las alegaciones de fraude contra Meng Wanzhou —la jefa de finanzas de Huawei e hija de su fundador— encajan en el discurso chino sobre los intentos estadounidenses por socavar la prominencia de China como innovador y rival, especialmente en la carrera por el siguiente paso en la tecnología de los teléfonos inteligentes, conocido como 5G.Asimismo, Meng es considerada una especie de princesa corporativa mientras que Huawei está profundamente involucrado en la búsqueda de Pekín de que China encabece el desarrollo en Asia y más allá.“Estados Unidos están haciéndole deliberadamente esto a Huawei porque Huawei es líder industrial originario de China”, dijo Chen Lili, un médico de 30 años. “Cuando me enteré sobre el arresto de Meng, me conmocioné y me enojé”.Las autoridades estadounidenses brindan versiones muy distintas. Meng, dicen, ha participado en engaños respecto a los vínculos de Huawei con una empresa sospechosa de desobedecer las sanciones de Estados Unidos a Irán. Huawei es presentado como posible amenaza de ciberespionaje contra Occidente y sus aliados.El choque entre estas descripciones ha vuelto el caso de Meng un estudio en torno a muchos temas más profundos —competencia, seguridad nacional, influencia internacional— entretejidos con las batallas comerciales en curso y casi todos los tratos entre Pekín y Washington.“Ya sea en el gobierno chino o entre su pueblo, ahora van a darle más importancia al desarrollo de Huawei y apoyarlo más”, dijo Wu Xinbo, profesor de estudios internacionales en la Universidad Fudan en Shanghai. “Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China nada más volverán más decidida a China a promover el desarrollo del alta tecnología”.Pero muchos chinos ya emitieron su juicio.“Definitivamente esto no es nada más un asunto de las leyes. Esto es algo de naturaleza muy infame”, dijo el oficinista de 29 años Lang Bin.También las empresas chinas están apoyando a Huawei, que fabrica smartphones y hardware para redes.Mengpai Technology, que desarrolla productos conectados con el internet, está ofreciendo subsidios del 15 por ciento a personal y contratistas que adquieran teléfonos Huawei y promete multarlos con el 100 por ciento del costo si compran un iPhone.Una cámara de comercio de Shanghai ofreció incentivos similares por adquirir productos Huawei y sanciones por utilizar los de Apple.

