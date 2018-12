Miami— Médicos de la Universidad de Miami aseguraron que el personal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana sufrió daños en el oído interno, luego de supuestos ataques sónicos ocurridos en 2017.Michael Hoffer, profesor de otorrinolaringología y cirugía neurológica de la UM que lideró la investigación, reveló en una rueda de prensa que los daños en el oído y los trastornos de equilibrio presentados por los 35 diplomáticos son reales y no son producto de histeria o imaginación del personal.De los pacientes que fueron tratados por primera vez por el equipo médico en Miami, 25 presentaron una disfunción del organismo interno del oído que afecta el equilibrio, pérdida de la audición, déficit de concentración y dolor de oído, precisó Constanza Pelusso, investigadora del Departamento de Otorrinolaringología de UM.La investigadora señaló que, a diferencia de otros estudios que fueron hechos con posterioridad a los malestares, los pacientes que atendieron viajaron inmediatamente a Miami, donde presentaron una sintomatología aguda fuera de lo normal.De acuerdo con Constanza, los pacientes presentaron dolores de cabeza, presión en los oídos, mareos y confusión.A finales de 2016, el personal de la Embajada comenzó a informar sobre dolor agudo en el oído, dolores de cabeza, zumbidos, vértigo, desorientación, problemas de atención y signos compatibles con lesión cerebral traumática leve o conmoción cerebral.Pero no fue hasta que en 2017 aparecieron las primeras noticias de los incidentes y las autoridades estadounidenses acusaron de un ataque con un arma sónica, algo que el Gobierno cubano ha negado en repetidas ocasiones.El incidente ha deteriorado las ya delicadas relaciones entre Cuba y EU, además de que provocó la salida de más de la mitad del personal diplomático destinado a la isla.Hoffer resaltó la importancia del informe y aseguró que suministrarán "hechos medibles" como un primer paso para investigar y aclarar lo que pasó realmente en La Habana, donde personal diplomático de Canadá afirmó sufrir lesiones similares."Lo que encontramos es evidencia objetiva de trastornos del equilibrio que afectan los órganos de la gravedad y disfunciones cognitivas únicas", dijo Hoffer.El médico recalcó que desconocen la "causa", que tienen que tratar de "resolverlo con una evidencia muy limitada" y que muchas cosas pueden ser las responsables de estos síntomas."Podría ser una exposición ambiental completamente inadvertida. Podría ser energía, ya sea una luz, un sonido. Podría haber algunos tipos de toxinas, mariscos, otras cosas que la gente come a través de una variedad de cosas que pueden causar vértigo. Las drogas pueden causar esa toxicidad", puso como ejemplos Balaban.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.