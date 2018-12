El descubrimiento de una tarjeta de identificación de la Policía secreta de Alemania del Este normalmente no atraería mucha atención, pero las cosas se ponen mucho más interesantes cuando es de Vladimir Putin, publicó CNN.Emitido en 1985, el documento pertenecía al entonces oficial soviético de rango medio, ahora presidente de Rusia. En ese momento, Putin trabajó para el servicio de espionaje de la KGB como enlace con el Servicio de Seguridad del Estado de Alemania Oriental (Staatssicherheitsdienst), apodado "Stasi".De 1985 a 1990, Putin estuvo estacionado en Dresde, Alemania Oriental. El periódico alemán Bild dice que la tarjeta de identificación que se encuentra en los archivos prueba que Putin estaba trabajando para la Stasi, pero la Stasi Records Agency (BStU, por sus siglas en inglés) dice que tenía un propósito puramente práctico.La portavoz Dagmar Hovestädt le dijo a CNN por teléfono que Putin habría usado la tarjeta de identificación para acceder a las instalaciones de la Stasi. Sirvió en Alemania Oriental como oficial de enlace, dijo Hovestädt, facilitando la consulta entre los servicios de inteligencia amiga."En los 15 distritos del este de Alemania, los representantes de la KGB recibieron acceso a los edificios de oficinas del distrito de la Stasi", se lee en un correo electrónico de la BStU. "Este fue el caso de Vladimir Putin también".La existencia de una tarjeta de identificación de la Stasi no significa que Putin realmente trabajó para la Stasi, según la BStU.El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el descubrimiento de la tarjeta de identificación no es del todo inesperado."Como es bien sabido en el momento en que existía la Unión Soviética, la KGB y la Stasi eran agencias de inteligencia asociadas, por lo que probablemente no pueda descartar un intercambio de tales tarjetas de identidad", dijo a Reuters.La tarjeta de identificación incluye una fotografía monocromática de un joven Putin con corbata, así como sellos que datan de los últimos meses de 1989.Alrededor de este tiempo, las protestas a favor de la democracia sacudieron al régimen comunista y, en última instancia, provocaron su colapso cuando Alemania Oriental y Occidental se reunificaron después de la caída del Muro de Berlín.Después de que Putin regresara a Rusia, ascendió para convertirse en jefe del FSB, el servicio de espionaje ruso que fue el sucesor de la KGB, antes de convertirse en el segundo presidente elegido democráticamente de la Federación de Rusia en 2000 después de Boris Yeltsin.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.