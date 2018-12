Río de Janeiro- Más de 200 personas han acusado a un curandero espiritual de abuso sexual en el estado brasileño de Goiás, dijeron el miércoles las autoridades.Las acusaciones contra Joao Teixeira de Faria, que como curandero se hace llamar Joao de Deus, comenzaron la semana pasada cuando varias de las presuntas víctimas hablaron en un popular programa televisivo de Globo News sobre abusos sexuales cometidos desde hace años. Un muchacho entrevistado dijo que de Faria abusó sexualmente de su madre, quien lo fue a ver para que la curara de cáncer terminal.``Hay tantas víctimas que el equipo asignado al caso está abrumado de trabajo tomando declaraciones``, dijo Ana Cristina Arruda, de la fiscalía en Goiás. ``Es demasiado pronto para saber la magnitud completa de la situación``.Muchas de las presuntas víctimas del curandero dicen que él abusó de ellas cuando eran niños diciéndoles que les iba a sanar el espíritu, y que los abusos continuaron durante años.De Faria, quien rechaza las acusaciones, atrajo seguidores de todo el mundo a su retiro en el pequeño poblado de Abadiania. Sus tratamientos, a veces grabados en video para ser mostrados a terceros, podían incluir pequeñas incisiones, cortes de tijera en las fosas nasales y raspaduras del ojo sin antisépticos.Algunas de las celebridades que lo visitaron fueron el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el astro del fútbol Ronaldo y la modelo Naomi Campbell.En el 2012 Oprah Winfrey viajó a Brasil para ver a de Faria y grabar un segmento para su programa de tertulia Super Soul Sunday. Por ese entonces ella dijo a medios brasileños que la experiencia fue sobrecogedora.``Fue tan fuerte que tuve que sentarme porque sentí que me iba a desmayar``, dijo Winfrey a Band TV Goiania.Los videos y artículos relacionados a de Faria ya no están en el sitio Oprah.com.Sin embargo, una versión guardada del artículo de Winfrey dice que el curandero la ayudó a reducir el estrés de haber despedido a 30 personas en marzo del 2012.``Hace solo una semana ya casi estaba a punto de darme por vencida``, escribió Winfrey.En el 2010, una adolescente acusó a de Faria de abuso sexual por manosearla. Una corte lo absolvió del cargo por falta de evidencias.De Faria apareció brevemente en público el miércoles por la mañana al visitar un complejo donde realiza curaciones espirituales, e hizo breves declaraciones a los medios locales. Rodeado de guardaespaldas, el curandero dijo ser inocente y que estaba disponible para hablar con las autoridades brasileñas.``Joao de Deus está vivo``, dijo el curandero ante los aplausos de los presentes.

