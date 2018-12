Sale libre exvicepresidente argentino pese a condena

Buenos Aires— El ex vicepresidente argentino Amado Boudou obtuvo este martes libertad bajo fianza apenas cuatro meses después de recibir una condena a cinco años y diez meses de prisión por la apropiación ilegal de la única imprenta de papel moneda de Argentina, uno de los casos de corrupción más sonados durante el kirchnerismo.La excarcelación de quien fuera vicepresidente de Cristina Fernández entre 2011 y 2015 fue ordenada por un tribunal oral criminal federal de Buenos Aires al sostener como principal argumento que la sentencia contra el exfuncionario no está firme, ya que se encuentra en proceso de apelación impulsada por su defensa.“En nuestro estado de derecho rige el principio de libertad durante la sustentación de todo proceso penal, incluyendo claro está las etapas recursivas. Por lo tanto, el encarcelamiento sin condena firme solo puede aplicarse excepcionalmente”, sostuvieron en su fallo dos de los tres miembros del tribunal que se pronunciaron a favor de Boudou.Boudou, el primer vicepresidente argentino en la historia del país sudamericano procesado durante el ejercicio del cargo, fue condenado en agosto de este año por cohecho pasivo —recibir sobornos— y negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de la adquisición a través de testaferros del 70% de la empresa Ciccone Calcográfica cuando ejercía como ministro de Economía durante el primer mandato de Fernández (2007-2011).La justicia dio por probado que Boudou recibió la mayor parte de las acciones de Ciccone Calcográfica de parte de sus dueños a cambio de lograr del fisco un plan de pagos con grandes ventajas para sanear la deuda de la empresa.El exvicepresidente siempre negó las acusaciones y se autoproclamó como un perseguido político.“Cuando de prisión sin condena firme se trata, lo que hay que analizar es el comportamiento del imputado durante el procedimiento en cuestión. De allí observamos que (Boudou) no incurrió en rebeldías... no intentó fugarse al momento de sus anteriores detenciones, ni fue hostil, ni ejerció violencia”, sostuvo el tribunal en su resolución de este martes.El ex vicepresidente quedará libre previo pago de una fianza de un millón de pesos (25 mil 800 dólares). Deberá colocarse una tobillera con un dispositivo de monitoreo. No podrá salir del país y tiene que comparecer ante el tribunal cada 15 días.

