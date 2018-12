Visita May Holanda para tratar de salvar acuerdo de Brexit

La Haya.- Altos cargos de la Unión Europea descartaron el martes cualquier renegociación del acuerdo de divorcio entre Londres y Bruselas. La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, inició una ofensiva para salvar el pacto de Brexit reuniéndose con líderes comunitarios en capitales europeas.La dirigente británica inició la jornada con un desayuno de trabajo con su homólogo holandés, Mark Rutte, un día después de aplazar la votación del acuerdo en el parlamento británico para asegurarse los apoyos suficientes para sacar adelante el documento forjado tras más de un año de negociaciones con la UE, reconociendo que sería rechazado ``por un margen significativo" en Londres.Aunque May no hizo declaraciones en su reunión con Rutte en La Haya, el presidente de la Comisión Europea advirtió que el acuerdo del Brexit no está abierto a negociación en la cumbre que reunirá a los líderes comunitarios el jueves, aunque señaló que hay elementos que podrían aclarase."No hay lugar para la renegociación", dijo Juncker a legisladores comunitarios en Estrasburgo, Francia, durante una reunión informativa sobre la cumbre.Juncker, que se reunirá más tarde en el día con May, reiteró que ``el acuerdo que hemos alcanzado es el mejor acuerdo posible. Es el único acuerdo posible"."Si se usa de forma inteligente, hay espacio suficiente para aclaraciones e interpretaciones adicionales sin la retirada del acuerdo", agregó Juncker.Los líderes comunitarios suelen complementar sus pactos con declaraciones políticas que aclaran la interpretación de sus elementos o proporcionan garantías sobre su funcionamiento.En Bruselas, el ministro de Exteriores de Dinamarca, Anders Samuelsen, dijo también que los países de la UE podrían estar dispuestos a aclarar partes del acuerdo.``Siempre es una opción política aclarar lo que sea necesario, lo que significa, qué tipo de enfatización se necesita", dijo Samuelsen a reporteros.Uno de los principales puntos de fricción desde el inicio de las negociaciones del Brexit ha sido como mantener el flujo comercial entre Irlanda del Norte, en Gran Bretaña, y la República de Irlanda, que forma parte de la UE, y May buscará la flexibilidad del resto de los socios europeos.Pero Juncker dijo que la llamada ``salvaguarda", un mecanismo diseñado para asegurar que no haya una frontera en la isla de Irlanda una vez se materialice el Brexit el 29 de marzo de 2019, debe mantenerse, pese a que nunca fue pensada para utilizarse.``Tenemos una determinación común para hacer todo lo posible para no estar nunca en la situación de usar esa salvaguarda, pero tenemos que prepararnos", dijo destacando que ``Irlanda nunca se quedará sola".Guy Verhofstadt, responsable del Brexit en el Parlamento Europeo, destacó que tras la cancelación de la votación en Londres ``nos hemos vuelto a sumir en un nuevo caos`` y añadió que respaldaba el mensaje de Juncker.``Sea cual sea la solicitud, nunca dejaremos solos a nuestros amigos irlandeses. La renegociación de la salvaguarda está fuera de la discusión", añadió Verhofstadt.Si el acuerdo del Brexit recibe luz verde en el parlamento británico, debería ser aprobado por el Parlamento Europeo antes del 29 de marzo.May también viajará el martes a Berlín para reunirse con la canciller, Angela Merkel, y a Bruselas, donde se verá con Juncker y con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que presidirá la cumbre europea del jueves.