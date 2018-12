Promete canciller chino defender a ciudadanos en el extranjero

Beijing.- El ministro de Exteriores de China se comprometió el martes proteger a sus ciudadanos en el extranjero mientras un tribunal de Canadá decide si deja en libertad bajo fianza a una ejecutiva de un gigante de las telecomunicaciones cuya detención tensó las relaciones entre Washington y Beijing.China "no escatimará esfuerzos" para protegerse contra "cualquier intimidación que infrinja los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos chinos", explicó el canciller, Wang Yi, en una conferencia en Shanghái.Wang no mencionó directamente a la ejecutiva de Huawei Technologies Ltd. Meng Wanzhou que fue detenida en Vancouver por cargos presentados por Estados Unidos sobre posibles violaciones de las sanciones comerciales a Irán. Pero un vocero del ministerio, Lu Kang, explicó que Wang se refería a todos los casos con ciudadanos chinos en el extranjero, incluyendo el de Meng.Meng, directora financiera del gigante de las telecomunicaciones Huawei, fue detenida el pasado 1 de diciembre, el mismo día que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping firmaron una tregua de 90 días en la guerra arancelaria que mantienen y que amenaza con congelar el comercio internacional.El arresto generó dudas sobre la continuidad de las negociaciones entre las dos mayores economías del mundo, pero Beijing indicó el martes que seguían adelante.El zar de la economía china, el viceprimer ministro Liu He, habló por teléfono con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y con el Representante Comercial, Robert Lighthizer, sobre la próxima ronda de negociaciones, según anunció el Ministro de Comercio, que no ofreció más detalles sobre los preparativos.Los dos gobiernos han intentado mantener el caso de Meng al margen del diálogo comercial, pero la inquietud entre las empresas e inversionistas ha sacudido a los mercados de todo el mundo.Washington acusa a Huawei de utilizar una empresa fantasma en Hong Kong para vender equipos a Irán violando las sanciones estadounidenses y señala que Meng y Huawei mintieron a los bancos acerca de los negocios de la empresa en la República Islámica.En Vancouver, el juez William Ehrcke fijo que la vista para determinar la libertad bajo fianza de Meng continuará el martes por tercer día.La detención de Meng abrió un debate en internet en China sobre si se debe protestar boicoteando los productos de Apple Inc., cuyo iPhone es uno de los rivales de los celulares de Huawei.Los nacionalistas pidieron a los consumidores que apoyen a marcas chinas, un llamado que ya se hizo en conflictos previos con Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, entre otros gobiernos.

