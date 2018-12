Rechazan reclamo de EU por libertades religiosas

Islamabad— Pakistán condenó el miércoles la decisión de Estados Unidos de agregarla a una lista de naciones que infringen la libertad religiosa, calificando la medida como `` unilateral y políticamente motivada ''.El secretario de Estado Mike Pompeo agregó a Pakistán a la lista de "países de especial preocupación" de los EE. UU. Con respecto a la protección para que las personas adoren según sus creencias. Anteriormente estaba en una lista de vigilancia especial. La baja de calificación expondría a Pakistán a posibles sanciones estadounidenses, pero Pompeo renunció a esas sanciones, citando los intereses nacionales de los Estados Unidos.El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó la medida y dijo que Pakistán es una "sociedad multirreligiosa y pluralista en la que personas de diferentes confesiones y denominaciones viven juntas".En los últimos años, los extremistas islámicos han atacado repetidamente a minorías religiosas en Pakistán, incluidos musulmanes y cristianos chiítas. Los miembros de la secta Ahmadi enfrentan una fuerte discriminación y están sujetos a restricciones derivadas de una ley de 1984 que les prohíbe "hacerse pasar por musulmanes".Estados Unidos dijo que la decisión de degradar a Pakistán fue en gran parte el resultado de una ley que prescribe la muerte por blasfemia contra el Islam. El mero rumor de insultar al Islam puede provocar linchamientos en Pakistán.En octubre, la Corte Suprema de Pakistán absolvió a Asia Bibi, una mujer cristiana que había estado condenada a muerte ocho años después de haber sido declarada culpable de insultar al profeta Mahoma, cargos que ella negó. El tribunal confirmó la ley de blasfemia, pero dijo que no había pruebas suficientes para condenarla.Su liberación provocó días de protestas masivas y violencia por parte de religiosos de línea dura que se comprometieron a matarla. Ella está bajo estricta seguridad en un lugar no revelado, y se espera que busque asilo en otro país.Las autoridades arrestaron a Khadim Hussein Rizvi, el clérigo detrás de las protestas, en noviembre.Pakistán dijo que la decisión de EE. UU. Estaba sesgada, y agregó que había `` preguntas serias sobre las credenciales y la imparcialidad del autoproclamado jurado involucrado en este ejercicio injustificado ''.El ministerio dijo que una Comisión Nacional de Derechos Humanos independiente abordó las preocupaciones sobre las violaciones de los derechos de las minorías y que los gobiernos sucesivos en la nación de mayoría musulmana habían hecho de la protección de las minorías una prioridad.`` Pakistán no necesita consejo de ningún país en particular sobre cómo proteger los derechos de sus minorías '', dijo.La administración Trump ha tenido tensas relaciones con Pakistán, que dice que no ha logrado combatir a los talibanes y otros grupos extremistas que atacan a las fuerzas estadounidenses en el vecino Afganistán, cargos rechazados por Islamabad.

