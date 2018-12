Incendio en tribunal electoral tras marcha contra Morales

La Paz— Una marcha de universitarios bolivianos contra la cuarta postulación del presidente Evo Morales terminó el martes con el incendio del frontis del Tribunal Electoral de la región oriental de Santa Cruz, bastión opositor.Imágenes televisivas difundidas por la noche mostraron como ardían las puertas del órgano de la región ubicada a unos 490 kilómetros al este de La Paz, mientras los bomberos trataban de sofocarlas.El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, informó en rueda de prensa que un grupo de jóvenes enmascarados no solo quemó las instalaciones del Tribunal, sino también instalaciones de la telefónica estatal Entel y de Impuestos Internos.``Se han robado celulares, también computadoras", mencionó. Además explicó que aún no tienen un reporte sobre detenidos.Los estudiantes en medios televisivos denunciaron que los encapuchados fueron infiltrados en el movimiento.Esta es la protesta más fuerte que afronta el mandatario boliviano que busca su cuarto mandato tras 12 años en el gobierno.``Evo Morales no te queremos de presidente por cuarta vez", gritaba una joven que llevaba una camiseta en la que decía ``21F, Bolivia Dijo No" en alusión a un referendo celebrado el 21 de febrero de 2016 en el que se rechazó por una ligera mayoría una reforma constitucional promovida por el gobierno para habilitar a Morales en las elecciones de noviembre de 2019.Sin embargo, el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) logró que el Tribunal Constitucional declarara legal la postulación del mandatario y la semana pasada el Tribunal Supremo Electoral lo convalidó, lo que generó huelgas a nivel nacional.La protesta de los universitarios se da a horas de que el Tribunal Supremo Electoral cierre las impugnaciones a los candidatos de los mismos miembros de los partidos políticos.

