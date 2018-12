Hablará Theresa May al parlamento sobre el Brexit

Bruselas.- La primera ministra Theresa May hablará en las próximas horas ante el Parlamento sobre el Brexit, entre trascendidos de que una votación crucial sobre el acuerdo de divorcio celebrado por ella y la UE será aplazada.Por otra parte, máximo tribunal de la Unión Europea falló el lunes que Gran Bretaña puede cambiar de parecer sobre el Brexit, dando esperanzas a quienes desean que el país se quede en el bloque de que el proceso pueda ser revertido.La oficina de la presidencia de la Cámara de los Comunes dijo que May se dirigirá al Parlamento alrededor de las 1530 GMT. El discurso no había sido anunciado.La votación prevista para el martes era sobre si se aceptaba o rechazada el acuerdo, y todas las señales apuntaban a una fuerte derrota para la primera ministra.La oficina de May dijo que la votación se realizaría, pero la BBC y otros medios informaron que sería aplazado.En un nuevo revés para May, la Corte Europea de Justicia dijo el lunes que cuando un país miembro de la UE ha notificado sus intenciones de irse, ``ese país es libre de revocar unilateralmente esa notificación".Gran Bretaña votó en el 2016 para dejar el bloque de 28 naciones e invocó el Artículo 50 del Tratado de Lisboa en marzo de 2017, desatando con ello el proceso de salida.El Artículo 50 tiene pocos detalles, en parte porque la idea de que algún país abandonara el bloque se consideraba improbable.Un grupo de legisladores escoceses le habían pedido a la corte que fallase sobre si el Reino Unido podía retractar por su cuenta el proceso de separación.La corte, basada en Luxemburgo, dijo que dada la ausencia de una cláusula específica de salida en el Artículo 50, los países podían cambiar de parecer de acuerdo con sus propios arreglos constitucionales y que eso ``refleja una decisión soberana".El gobierno británico tiene derecho a hacerlo siempre y cuando un acuerdo de salida no haya entrado en vigor.

