Conforme los teléfonos inteligentes se han vuelto omnipresentes y la tecnología más exacta, la industria de husmear en los hábitos cotidianos de la gente se ha extendido y vuelto más entrometida, publicó The New York Times.Por lo menos 75 compañías reciben datos anónimos y con ubicaciones precisas enviados por aplicaciones cuyos usuarios autorizaron servicios de localización a fin de recibir noticias locales o el clima u otra información, determinó el New York Times. Varias de esas empresas aseguran rastrear hasta 200 millones de dispositivos móviles en Estados Unidos —aproximadamente la mitad de los que se usaron el año pasado—. En la base de datos que el Times revisó se revelan con asombroso detalle los recorridos personales, con exactitud de unas cuantas yardas y en ciertos casos actualizados más de 14 mil veces al día.Dichas compañías venden, usan o analizan los datos a efecto de ofrecerlos a anunciantes, tiendas minoristas o incluso fondos de inversiones en busca de información sobre cómo se comportan los consumidores. Se trata de un mercado de moda, alcanzando el presente año aproximadamente 21 mil millones de dólares las ventas de publicidad basada en la ubicación. IBM ya incursionó en la industria al adquirir aplicaciones del Weather Channel. Entre los inversionistas prominentes de “start-ups” sobre localización están el banco Goldman Sachs y Peter Thiel, uno de los fundadores de PayPal.Las empresas dicen que lo que les interesa son los patrones, no las identidades, revelados sobre los consumidores en los datos. Señalan que la información recabada por las aplicaciones no se relaciona con el nombre ni el teléfono de alguien en particular sino con un número único de identificación. Pero quienes tienen acceso a los datos —incluyendo empleados o clientes— podrían identificar sin consentimiento a una persona. Podrían seguir a alguien que ella conozca, ubicando un teléfono que pasó tiempo con regularidad en su domicilio. O, al revés, podían relacionar un nombre con un punto anónimo, viendo dónde pasó las noches el dispositivo y empleando archivos púbicos para determinar quién radica ahí.Muchas empresas de localización sostienen que obtienen los datos de manera justa debido a que los usuarios autorizan los servicios de ubicación. Pero, descubrió el Times, a menudo son incompletas o engañosas las explicaciones que la gente ve cuando se le solicita dar permiso. Un “app” puede decir a los usuarios que otorgar acceso a su ubicación les ayudará a conseguir datos sobre el tráfico, pero sin mencionar que la información se compartirá y venderá. Con frecuencia dicho detalle se encuentra enterrado en una vaga política en torno a la privacidad.

