Muere Roger, el canguro que se hizo viral por sus músculos

Un canguro corpulento cuyo físico le disparó a la fama de Internet murió a la edad de 12 años, publicó CNN."Hemos perdido a nuestro hermoso niño, Roger", anunció el sábado en Facebook Chris Barnes, propietario del Santuario Kangaroo en Australia.Roger, quien medía más de 1.9 metros y pesaba casi 90 kilos en su mejor momento, fue rescatado por Barnes como un soldado después de que su madre fue asesinada en una carretera.En un video homenaje al marsupial, Barnes dijo que el animal lo había inspirado para instalar el santuario de 188 acres en Alice Springs para albergar al famoso canguro y su creciente harén de esposas."Lo construí para que tuvieran un lugar donde vivir", dijo. Roger fue el macho alfa del santuario durante muchos años, agregó Barnes. "Creció hasta convertirse en un canguro que las personas de todo el mundo han llegado a amar tanto como nosotros lo amamos a él".La muerte de Roger provocó una gran aflicción en las redes sociales. La cantante australiana Natalie Imbruglia lo llamó "un chico fuerte y orgulloso" en una publicación de Instagram, mientras que la agencia de turismo del gobierno australiano lo describió como un "verdadero icono".El canguro fortachón se convirtió en una sensación de Internet en 2015, cuando una imagen de él aplastando un cubo de metal con sus patas se volvió viral en las redes sociales."Como canguro, si quieres tener una esposa, tendrás que luchar por ella", dijo Barnes a CNN en ese momento.A pesar de sus abultados bíceps, el canguro no pudo vencer el proceso de envejecimiento, sufriendo una pérdida de visión y artritis en sus últimos años.Pero Barnes aseguró a los fanáticos en un video de 2016 que Roger estaba encantado de retirarse. "[Roger] se lo toma con calma, ya no persigue a nadie, no se aparea con las chicas", dijo Barnes mientras filmaba al canguro acostado sobre su espalda. "(Él) simplemente está disfrutando su tiempo acostado así".

