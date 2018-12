Urgen nobeles combatir la violencia sexual

Oslo— La activista iraquí Nadia Murad y el médico congoleño Denis Mukwege exigieron este lunes al recibir el Nobel de la Paz en Oslo el fin de la impunidad de la violencia sexual en conflictos armados y un compromiso internacional para llevarlo a cabo.Cuando se cumplen 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pidieron protección para las minorías y considerar la violencia sexual como abuso de esos derechos, con especial atención a niños y mujeres, víctimas invisibles del horror de la guerra, en palabras de la presidenta del Comité Nobel Noruego, Berit Reiss-Andersen.Mukwege y Murad han sido galardonados por visibilizar y combatir la violencia sexual como arma de guerra. El congoleño, por ayudar a las damnificadas del conflicto bélico en su país, y la iraquí, por su condición de víctima y por denunciar públicamente los abusos."Los responsables de violencia sexual contra los yazidíes y otras mujeres y niños deben ser perseguidos. Sin justicia, ese genocidio se repetirá contra nosotros y otras comunidades vulnerables", dijo Murad, perteneciente a esa minoría religiosa kurda y que fue secuestrada por el Estado Islámico (EI).Pese a los esfuerzos en el Congo, la tragedia humana seguirá si los responsables no son perseguidos, ya que solo la lucha contra la impunidad puede romper la espiral de violencia, sostuvo Mukwege.Murad -que perdió a su madre y seis hermanos, historia "similar" a la de cada familia yazidí- denunció que más de 6 mil 500 mujeres y niños de esa minoría fueron vendidos, comprados y sufrieron abusos y que se desconoce el destino de otros 3 mil en manos del EI.Ni los gobiernos iraquí ni kurdo ni la comunidad internacional han impedido el genocidio, y pese a la simpatía de varios países, este no paró y la amenaza de la aniquilación perdura, afirmó Murad, que recordó que hoy se cumple el primer aniversario de la derrota del EI en Irak."No busco más simpatía, quiero que esos sentimientos se traduzcan en acciones", dijo en un discurso en árabe Murad, a la que se le escaparon las lágrimas en varios momentos y que defendió que la comunidad internacional garantice protección a los yazidíes y a otras minorías bajo el amparo de la ONU."Es inconcebible que la conciencia de los líderes mundiales no se haya movilizado para liberar a esas mujeres. ¿Y si fueran un acuerdo comercial, un yacimiento petrolero o un cargamento de armas? No se ahorrarían esfuerzos", afirmó Murad, que agradeció al "Land" alemán de Baden-Württemberg la acogida a un millar de refugiados yazidíes.Mukwege comenzó su discurso, en francés, recordando los ataques dos décadas atrás a su hospital, la violencia y las decenas de bebés violados, muestra de un caos que ha resultado en más de seis millones de muertes, cuatro millones de desplazados y cientos de miles de mujeres violadas en el Congo.La causa fundamental de ese conflicto bélico es la riqueza mineral, aseguró Mukwege, quien recordó que desde coches a joyas y teléfonos móviles contienen minerales extraídos en su país en condiciones inhumanas y bajo intimidación y abusos sexuales."Los congoleños hemos sido humillados, maltratados y masacrados por más de dos décadas a la vista de la comunidad internacional", afirmó Mukwege, al tiempo que recordaba que un informe sobre crímenes de guerra y violaciones en el Congo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos acumula polvo en un cajón.El médico congoleño reclamó medidas para compensar a los supervivientes y ayudarlos a iniciar una nueva vida, porque es un derecho humano, y pidió la creación de un fondo global para indemnizar a las víctimas de violencia sexual en conflictos armados.En el hospital Panzi (noreste de la República Democrática del Congo), Mukwege ha impulsado un programa que incluye también apoyo psicológico, legal y socioeconómico a las víctimas, pero confesó que solo se puede lograr el éxito si se las escucha."Querida Nadia, tu coraje, tu audacia, tu habilidad para darnos esperanza son una fuente de inspiración para el mundo entero y para mí en concreto", declaró Mukwege en una ceremonia que reunió a un millar de personas en al Ayuntamiento de Oslo, presidida por la familia real noruega.Mukwege y Murad, que suceden en el palmarés del premio a la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), compartirán los 9 millones de coronas noruegas 970 mil euros o 1.02 millones de dólares) con que está dotado el premio, al igual que el resto de los Nobel.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.