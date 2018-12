Pide el papa abandonar el orgullo y la soberbia

Ciudad del Vaticano— El papa Francisco llamó hoy a todos a abandonar el orgullo y la soberbia para prepararse a la llegada de la Navidad porque, dijo, no se puede tener una relación fraterna con los demás si existen “agujeros” en el alma, informó El Universal.En su comentario previo a la bendición dominical con la oración del Angelus, que dirigió ante más de 45 mil personas congregadas en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa también instó a abandonar “toda aspereza”.“Estamos llamados a alisar los hundimientos producidos por la frialdad y la indiferencia, abriéndonos hacia los otros con los mismos sentimientos de Jesús, es decir con aquella cordialidad y atención que se hace cargo de las necesidades del prójimo”, señaló, hablando en italiano.“No se puede tener una relación de amor, de caridad, de fraternidad con el otro si existen agujeros, como no se puede andar sobre una calle con tantos baches. Esto exige cambiar de actitud y, todo eso, hacerlo con una especial premura por los más necesitados”, agregó.Las palabras de Jorge Mario Bergoglio surgieron de un reflexión sobre el Adviento, el tiempo litúrgico católico previo a la Navidad, durante el cual es necesario -insistió el pontífice- mantener una “espera vigilante”.En esa espera, siguió, se requiere “bajar las tantas asperezas” causadas por el orgullo y la soberbia, sobre todo en aquellas personas que, quizás sin darse cuenta, son soberbias, ásperas y no tiene un trato de cordialidad.Consideró necesario superar esas actitudes cumpliendo gestos concretos de reconciliación con los hermanos, de solicitud de perdón por las propias culpas; aunque reconoció que “no es fácil reconciliarse”, ya que siempre se piensa: “¿Quién da el primer paso?”.“El señor nos ayuda en esto, si tenemos buena voluntad. La conversión, de hecho, es completa si conduce a reconocer humildemente nuestros errores, nuestras infidelidades, nuestros incumplimientos”, señaló.Y apuntó: “No podemos rendirnos ante las situaciones negativas de cerrazón y de rechazo, no debemos dejarnos someter por la mentalidad del mundo, porque el centro de nuestra vida es Jesús y su palabra de luz, de amor, de consuelo”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.