Washington— El jefe negociador comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo hoy que no planea extender la tregua de 90 días en la guerra comercial con China si no hay acuerdo antes del 1 de marzo, mientras la Casa Blanca enviaba señales contradictorias sobre el caso de la ejecutiva de Huawei detenida en Canadá, informó El Universal.Lighthizer, responsable de la negociación con China iniciada el pasado fin de semana en Argentina, contradijo las señales que han enviado el presidente estadounidense, Donald Trump, y su asesor económico, Larry Kudlow, sobre una posible ampliación del plazo de 90 días que ambas potencias se han dado para dialogar."Hasta donde yo sé, (el 1 de marzo) es una fecha límite fija", dijo Lighthizer en una entrevista con la cadena televisiva CBS News."Por lo que he hablado con el presidente (Trump), no está hablando de seguir más allá de marzo. Si se puede alcanzar un acuerdo, queremos alcanzarlo en los próximos 90 días", agregó.Si cuando acabe ese plazo -que comienza técnicamente el 1 de enero- no hay "una solución satisfactoria" a las preocupaciones de Estados Unidos, los aranceles estadounidenses a productos chinos por valor de 200 mil millones de dólares "se subirán del 10 %" actual al 25 %, recordó Lighthizer.En un tuit la semana pasada, Trump mencionó la posibilidad de que las negociaciones con China "se extiendan", y su asesor Kudlow dijo después que el mandatario podría estar dispuesto a ello "si hubiera movimientos buenos y sólidos y buenas acciones" de Pekín.Pero Lighthizer es el encargado de dialogar con China, y se mostró firme en cuanto a la fecha límite acordada por Trump y el presidente chino, Xi Jinping, durante su cena el pasado 1 de diciembre en Buenos Aires.La Casa Blanca quiere que esas conversaciones provoquen "cambios estructurales" en el sistema comercial chino, en particular en lo relativo a lo que considera una "transferencia forzada de tecnologías" y una escasa "protección de la propiedad intelectual".También quiere "una apertura del mercado" chino a productos "agrícolas y manufactureros" estadounidenses, subrayó Lighthizer.El negociador desvinculó las negociaciones comerciales del caso del arresto en Canadá de la directora financiera de Huawei, Meng Wangzhou, requerida por la Justicia de Estados Unidos por su supuesta violación de las sanciones impuestas por Washington a Irán."Mi opinión es que eso no debería tener mucho impacto. Entiendo la perspectiva china, pero esto es un tema de justicia criminal. Está completamente separado de cualquier cosa en la que yo trabajo", señaló Lighthizer.Más circunspecto se mostró Larry Kudlow, quien aseguró que no podía garantizar que Trump no pueda decidir liberar a la ejecutiva de Huawei como parte de una negociación comercial con China."No puedo garantizar nada", afirmó Kudlow en una entrevista con el programa televisivo "Fox News Sunday"."No puedo ser absolutamente definitivo sobre cómo va a impactar esto al comercio (...), pero son cosas que se tramitan en canales diferentes", continuó el asesor económico de Trump.