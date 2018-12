Votan peruanos propuestas de Vizcarra

Lima— Los peruanos comenzaron este domingo a votar en una consulta popular por cuatro reformas constitucionales propuestas por el Presidente Martín Vizcarra, quien busca hacer cambios al sistema político y judicial en su lucha contra la corrupción.Las propuestas fueron lanzadas por el Mandatario en agosto tras estallar un escándalo de corrupción que involucró a jueces de alto rango y fueron aprobadas a regañadientes por un Congreso unicameral dominado por la Oposición.En el referendo, los peruanos deberán responder si están o no de acuerdo con la reelección inmediata de legisladores o si Perú volverá a tener después de casi tres décadas un Congreso bicameral, con una Cámara de senadores y otra de diputados.Asimismo, los 24.3 millones de peruanos facultados para votar decidirán si dan el visto bueno a una propuesta de ley que regula el financiamiento de los partidos políticos; y si están a favor o en contra de una iniciativa del Gobierno que crea un nuevo sistema de designación de jueces y fiscales.La jornada electoral se inició en la mayoría de centros de votación a las 8:00 horas y se espera culmine a las 19:00 horas (tiempo local) con el voto obligatorio en Perú, bajo pena de multa.Vizcarra, quien asumió al poder en marzo luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en medio de acusaciones de corrupción, ha tomado como una bandera política el referendo, que no ha generado expectativa ni entusiasmo en la población.El Mandatario ha pedido respaldar al menos tres reformas, pero se ha mostrado en contra de un Parlamento bicameral porque dice que el actual Congreso desnaturalizó a última hora dicha propuesta al restar poder al Ejecutivo en su control legislativo frente a unas eventuales nuevas Cámaras de diputados y senadores.El último Congreso bicameral fue disuelto por el ex Presidente Alberto Fujimori en 1992, cuando acusó al Parlamento de obstruir reformas en temas de seguridad y sobre normas económicas.Sin embargo, sus detractores afirman que fue para tapar investigaciones de corrupción y consolidar su poder.Un sondeo de la firma Ipsos Perú difundida este sábado señaló que una amplia mayoría de peruanos votarán en línea con el pedido del Presidente Vizcarra, quien con ese resultado lograría un triunfo político frente a la Oposición liderada por la ex candidata presidencial Keiko Fujimori.La hija del ex Presidente se encuentra detenida hasta por tres años de forma preventiva, mientras la fiscalía la investiga por presuntamente recibir dinero en efectivo de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña del 2011.Junto al referendo, los peruanos también elegirán a 15 gobernadores en regiones del país andino y donde los candidatos no alcanzaron los votos necesarios para ganar una contienda previa, realizada el 7 de octubre.

