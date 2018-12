Convoca China a EU por caso Huawei

Beijing— China convocó este domingo al embajador de Estados Unidos en Beijing para protestar por la detención de una ejecutiva de la tecnológica Huawei en Canadá a petición de Washington, y exigió a las autoridades estadounidenses cancelar la orden de arresto contra Meng Wanzhou.La agencia de noticias oficial Xinhua informó que el viceministro de Exteriores Le Yucheng interpuso fuertes protestas y serias declaraciones ante el embajador Terry Brandstad contra la detención de la directora financiera de Huawei.Meng, quien supuestamente intentó evadir las restricciones comerciales que Estados Unidos impuso a Irán, fue detenida el 1 de diciembre mientras transbordaba en un aeropuerto en Vancouver, Canadá.La medida siguió al citatorio del embajador canadiense John McCallum este sábado por la detención de la ejecutiva y una protesta similar advirtiendo las graves consecuencias de no ser puesta en libertad.Huawei es la abastecedora global más grande de equipos de red para teléfonos y compañías de internet, y sus vínculos con el Gobierno chino han aumentado las preocupaciones de Estados Unidos en asuntos de seguridad.Por lo anterior, Washington ha pedido a países europeos y otros aliados que limiten el uso de los equipos de Huawei porque podrían exponerse a que los espíen y les roben información.El arresto de Meng amenaza con aumentar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y afectó a los mercados globales la semana pasada.Sin embargo, el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, minimizó el impacto que el arresto tendría en las conversaciones comerciales entre ambos países cuyo objetivo es apaciguar las tensiones, además de otros comentarios en el programa Face the Nation de CBS."En mi opinión, no deberá tener mucho impacto", señaló el negociador estadounidense.Roland Paris, ex asesor de política exterior del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, aseguró que la exigencia china al Gobierno canadiense no surtirá efecto."Quizá porque el estado chino controla su sistema judicial, a Beijing le cuesta en ocasiones trabajo entender o considerar que los tribunales tengan independencia en un país con estado de derecho. No tienen caso las exigencias al Gobierno canadiense. Los jueces decidirán", señaló Paris en un mensaje de Twitter en respuesta a la postura de Beijing.Un Fiscal canadiense pidió a una corte en Vancouver que se le niegue la fianza a la ejecutiva china, cuyo caso ha sacudido las relaciones entre Estados Unidos y China, y causado nerviosismo a los mercados financieros globales.Meng, hija del fundador de Huawei, fue detenida el mismo día que los Presidentes Donald Trump de Estados Unidos y Xi Jinping de China, acordaban una tregua de 90 días en la disputa comercial entre sus países que amenaza con trastocar el comercio mundial.

