Capo boliviano niega fuga; alega libertad condicional

La Paz— El boliviano-estadunidense Jorge Roca Suárez, considerado como uno de los mayores narcotraficantes de Sudamérica en la década de 1980, negó haber huido de una clínica en La Paz, como lo aseguró la Policía Boliviana, y afirmó tener una orden judicial de libertad condicional.Roca Suárez, apodado ‘Techo'e Paja’, aparece en diversos videos difundidos en las últimas horas en las redes sociales para explicar que dejó la clínica en la que estaba ingresado para un tratamiento médico porque desde el pasado jueves 6 cuenta con una orden de libertad del Juzgado Cuarto de Ejecución Penal de La Paz.La citada orden deja en suspenso otra resolución que revocó la libertad condicional de que gozaba mientras se resuelve una apelación que presentó a aquella decisión, indicó.“Las autoridades fueron notificadas, el recinto penitenciario fue notificado. El recinto retiró el custodio que estaba custodiándome. Me fui de la clínica porque ya había terminado el tratamiento médico que me estaban aplicando”, manifestó Roca en uno de los videos.Roca, que se encuentra en su natal Santa Ana, en la región amazónica de Beni, también mostró una copia de la orden judicial que, según dijo, está dirigida al gobernador de la cárcel paceña de San Pedro.“¿En qué momento violé la ley para escaparme? No entiendo. Y ahora me vine a mi pueblo, estoy en mi pueblo con mi familia, con mi gente, con mis amigos, con mis seres queridos y aquí voy a estar”, agregó.Pidió que se haga "justicia" en su caso.El hombre respondió de esta forma a la Policía Boliviana, que el sábado informó sobre su supuesta fuga de una clínica privada y la activación de un operativo para capturarlo.Las autoridades policiales también señalaron que el policía que custodiaba a Roca fue aprehendido con fines de investigación.‘Techo'e Paja’, de 67 años, fue extraditado en abril pasado desde Estados Unidos, donde fue detenido en diciembre de 1990 y le sentenciaron a 30 años y cinco meses de prisión.

