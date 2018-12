Marchan ultras y laboristas en Londres

Londres.- Simpatizantes del antieuropeo Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) y simpatizantes laboristas marcharon este domingo por separado en el centro de Londres, días antes de que el Parlamento británico vote el acuerdo del Brexit.La manifestación denominada La traición del Brexit, organizada por el UKIP y presidida por el controvertido activista de extrema derecha Tommy Robinson, tuvo lugar en la plaza del Parlamento.Para contrarrestar la presencia de este grupo en Londres, otra organizada por el movimiento Momento, integrado por bases laboristas, también tuvo lugar por las calles de la capital en contra del UKIP.Una portavoz de Momento estimó en 15 mil los asistentes de su organización, aunque la Policía no ha podido confirmar este número."Hoy es un fuerte revés para Tommy Robinson y sus políticas de odio. Incluso con la maquinaria del UKIP, apenas ha podido reunir a unos pocos miles de seguidores en las calles, mientras que nosotros movilizamos a cerca de 15 mil en una marcha contra su racismo", afirmó Laura Parker, coordinadora del movimiento.Por su parte, el portavoz de Economía del Laborismo, John McDonnell, declaró este domingo a los medios que la marcha de Robinson no es por el Brexit, sino señaló que se trata de la manifestación de un grupo de extrema derecha disfrazado con trajes y pretendiendo ser respetables."Opónganse a Tommy Robinson. No dejen que los racistas nos dividan", aclamó con carteles el grupo Momento.Por su parte, Laura Creasey, quien participó en la marcha de Robinson, explicó a los medios que decidió unirse a la manifestación porque, después de dos años y medio del referendo sobre la Unión Europea, el Gobierno no ha cumplido con la promesa de la retirada del bloque europeo."Prometieron implementar lo que decidiéramos (en la consulta de 2016) y no lo han hecho", añadió Creasey.Las marchas se celebraron en medio de fuertes medidas de seguridad por parte de la Policía.Varios miembros del UKIP, entre ellos el ex líder Nigel Farage, anunciaron en los últimos días su retirada de la formación en protesta con la actual dirección de Gerard Batten, por sus propuestas sobre el islam y el Brexit.Batten ha sido criticado por simpatizantes del UKIP por el nombramiento, como asesor del partido, de Tommy Robinson, quien fue el fundador de la organización de extrema derecha y contraria al islam denominada Liga de la Defensa Inglesa (EDL, en sus siglas en inglés).Se espera que el acuerdo del Brexit no sea aprobado en la votación del próximo martes en la Cámara de los Comunes.Diputados conservadores euroescépticos y muchos de la Oposición, entre ellos los democrático-unionistas de Irlanda del Norte, han dejado claro que votarán en contra del pacto, lo que hace casi imposible que la Premier lo pueda sacar adelante, ya que para ello necesita el respaldo de 320 parlamentarios y solo tiene 316 en los Comunes.El pacto ha generado rechazo entre los diputados por la salvaguarda pensada para evitar una frontera entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte.Dicha salvaguarda prevé que Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único, salvo que Londres y Bruselas presenten una solución alternativa para la frontera o hasta que establezca una nueva relación comercial entre ambas partes.

