Lima.- Perú aprobó este domingo de manera abrumadora la reforma política y judicial planteada por el Presidente Martín Vizcarra y castigaron duramente al Congreso, al respaldar la no reelección de legisladores y rechazar la conformación de las Cámaras de senadores y diputados.Al término de la votación, que se celebró hasta las 16:00 horas (tiempo de Perú) con la convocatoria de más de 24 millones de ciudadanos, los sondeos adelantaron un triunfo rotundo de la propuesta de Vizcarra, quien defendió la aprobación de tres consultas y el rechazo a la cuarta.De esa manera, la conformación de una Junta Nacional de Justicia recibió un 87.1 por ciento de votos válidos, el control de la financiación de los partidos un 85 por ciento, la no reelección de congresistas un 85.2 por ciento y la propuesta del Congreso bicameral fue rechazada por otro 85.1 por ciento.La encuesta, a cargo de la empresa privada Ipsos Perú, señaló que la primera opción solo recibió un 12.9 por ciento de votos en contra, la segunda un 15 por ciento y la tercera un 14.8 por ciento, mientras que la cuarta pregunta sólo obtuvo un 14.9 por ciento de sufragios a favor.Las cifras confirmaron el gran apoyo popular que recibe el gobernante, mismo que en los sondeos tiene un 65 por ciento de aprobación, y el rechazo a la labor del Congreso, que domina el partido fujimorista Fuerza Popular, que solo es aceptada, en promedio por el 12 por ciento de la ciudadanía, que incluso se muestra favorable a que Vizcarra disuelva constitucionalmente la Cámara y convoque a nuevas legislativas.Los resultados extraoficiales fueron esperados en el Palacio de Gobierno de Lima por Vizcarra y su consejo de ministros, tras lo cual el gobernante declaró que la experiencia en anteriores elecciones indica que esta proyección es bastante cercana a la realidad."Nos permite tener la seguridad de que las propuestas que como Ejecutivo presentamos al Congreso han sido acogidas mayoritariamente por el pueblo del Perú", sostuvo.Vizcarra manifestó su público agradecimiento a los millones de peruanos y peruanas que han acudido hoy a las urnas y dijo que su Gobierno tiene que cumplir con el mandato de la voluntad popular."Nosotros lo único que tenemos que hacer como autoridades es cumplir con la decisión del pueblo, hay mucho por hacer. Siempre hemos dicho que era sumamente importante este referendo, pero el referendo por sí no cambia todo, es el inicio de un cambio que buscamos para Perú y todos los peruanos", acotó.El Mandatario también destacó la coincidencia de que la consulta se haya celebrado en la misma fecha en que se celebra el Día de la lucha contra la corrupción establecido por las Naciones Unidas y el aniversario de la batalla de Ayacucho, que en 1824 selló definitivamente la independencia sudamericana.

