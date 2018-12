Estampida deja 6 muertos en club nocturno de Italia

Roma– Seis personas, cinco de ellas menores, murieron y otras 50 resultaron heridas en la madrugada del sábado en una estampida provocada por el pánico en un club nocturno de una pequeña localidad de la costa adriática, en el centro de Italia, según las autoridades.Entre los fallecidos había cinco menores, dos de ellos hombres y tres mujeres, además de una madre que había acompañado a su hija a la discoteca de Corinaldo, cerca de la ciudad de Ancona, donde iba a actuar un rapero italiano, explicó Oreste Capocasa, jefe de la policía de Ancona.Los cuerpos de las pisoteadas víctimas estaban cerca de un muro bajo dentro del recinto, dijo el comandante de los bomberos de Ancona, Dino Poggiali, a la televisora Sky TG24 News.Preguntado por los relatos de los sobrevivientes de que al menos una de las salidas de emergencia estaba bloqueada o no funcionó, Poggiali apuntó que era demasiado pronto en la investigación para saber si se habían incumplido los protocolos de seguridad. Cuando los rescatistas llegaron, todas las puertas del local estaban abiertas, agregó.Poggiali dijo además que no tenía confirmación inmediata por parte de los sobrevivientes de que el uso de un espray irritante, como el de pimienta, hubiese desatado el pánico.Catorce de los heridos presentaban un pronóstico grave, y otros 40 tenían lesiones de menor importancia, apuntó el jefe de los bomberos, añadiendo que algunos de los heridos leves fueron atendidos y dados de alta en un hospital. Los bomberos se centraron en dar primeros auxilios a los sobrevivientes, tendidos en una calle fuera de la discoteca, antes de iniciar su pesquisa, dijo.Según la agencia de noticias ANSA, los asistentes al concierto del rapero Sfera Ebbasta en el club Lanterna Azzurra entraron en pánico y echaron a correr hacia las salidas luego de que alguien roció una sustancia similar a espray de pimienta.“Fue un desastre. Los porteros estaban sacando a la gente”, dijo un testigo no identificado a la emisora de radio estatal RAI. “Yo salí por la puerta principal. La gente cayó al suelo, uno tras otro, uno encima de otro. Absurd”.Un joven de 16 años contó a la agencia ANSA que en el momento de la estampida los asistentes bailaban mientras esperaban el inicio del concierto. El adolescente, que estaba siendo tratado en un hospital, señaló que al menos una de las salidas de emergencia estaba cerrada cuando él intentó escapar.Las autoridades no revelaron de inmediato las edades de las víctimas pero, según la radio RAI, la madre tenía 40 años y dentro del recinto había unas mil personas en el momento de la tragedia.Además de los bomberos, los carabinieri investigaban la causa de lo ocurrido.

