París— Una multitud de manifestantes con chalecos amarillos, molestos con las políticas del presidente Emmanuel Macron y los elevados impuestos en Francia, marchó este sábado hacia el Palacio presidencial rodeados de extraordinarias medidas de seguridad que trataban de evitar nuevos brotes de violencia a una semana de los peores disturbios en décadas en la capital francesa.Filas de policías antimotines bloquearon el paso de los inconformes por la Avenida de los Campos Elíseos hacia el corazón del poder presidencial. Un anillo de acero rodeaba el Palacio del Elíseo mientras la Policía instaló camiones y reforzó las vallas en las calles que conforman el vecindario.No obstante, las concentraciones de “chalecos amarillos”, que según las autoridades reunieron a unas 8 mil personas (31 mil en toda Francia), dieron lugar a nuevos incidentes.El principal punto de fricción fueron los grandes bulevares, donde poco después de las 13:00 hora local grupos de manifestantes formaron barricadas con material que se llevaron de algunos establecimientos próximos y con mobiliario urbano, antes de prenderle fuego.Los agentes antidisturbios utilizaron vehículos con mangueras de agua a presión y lanzaron gases lacrimógenos para hacer retroceder a los autores de los altercados.Al mismo tiempo, en la Avenida de los Campos Elíseos, algunos “chalecos amarillos” incendiaron papeleras y contenedores, a lo que la Policía respondió desplazando a los manifestantes y con algunos arrestos esporádicos.En el Periférico (la vía rápida de circunvalación de París) el tránsito fue bloqueado por decenas de personas a la altura de la Puerta Maillot, cerca del Palacio de Congresos.El secretario de Estado de Interior, Laurent Núñez, explicó en una entrevista al canal France 2 que se llevaban contabilizados más de 700 detenidos en todo el país.Los preciados Monumentos de París y sus normalmente bulliciosas mecas de las compras permanecen cerrados y decenas de miles de agentes tomaron posiciones en toda Francia.El Ejecutivo de Macron advirtió que las protestas de los “chalecos amarillos” en la capital serían secuestradas por multitudes “radicalizadas y rebeldes” y se convertirán en las peligrosas en tres semanas de movilizaciones.En tanto, el presidente de EU, Donald Trump, insistió hoy en atribuir las protestas de los “chalecos amarillos” a la supuesta impopularidad del Acuerdo de París contra el cambio climático, y criticó de nuevo la idea de un “Ejército europeo” planteada por su homólogo francés, Emmanuel Macron.“El Acuerdo de París no está funcionando demasiado bien para París. Hay protestas y disturbios en toda Francia. La gente no quiere pagar sumas enormes de dinero, en muchos casos a países del tercer mundo (que están dirigidos de forma cuestionable), para quizá proteger el medioambiente”, escribió Trump.“(Los manifestantes) Corean ‘¡Queremos a Trump!’ Me encanta Francia”, añadió.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.