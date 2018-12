Ottawa.- El Centro Canadiense para la Seguridad Cibernética advirtió que entidades y gobiernos internacionales podrían manipular a la opinión pública canadiense con actividad "maliciosa" en línea y con "sofisticadas" operaciones mostradas en redes sociales como personas comunes.Un reporte, divulgado esta semana por el Centro, alertó que entidades extranjeras podrían crear cuentas en redes sociales, 'hackear' perfiles existentes o incluso establecer "granjas de trolles" con personas pagadas que comenten en los medios tradicionales y en redes sociales."Los actores de amenazas cibernéticas también intentan robar y divulgar información, modificar o hacer que la información sea más convincente y distraída, crear "noticias" fraudulentas o distorsionadas y promover opiniones extremas", indicó el reporte.El Centro depende de la Agencia de Espionaje Electrónico de Canadá (CSE), que en 2017 advirtió al Gobierno federal que la actividad de amenazas cibernéticas contra el proceso democrático está aumentando en todo el mundo y Canadá no es inmune.La próxima primavera se publicará una versión actualizada de este reporte, sólo unos meses antes de que los canadienses acudan a las urnas, en octubre de 2019, cuando el Primer Ministro, Justin Trudeau, buscará la reelección.En septiembre de 2017, la red social Facebook reportó que cientos de cuentas dudosas, probablemente operadas fuera de Rusia, gastaron alrededor de 100 mil dólares en unos 3 mil anuncios sobre temas polémicos.Los mensajes, que abordaron asuntos como los derechos de los homosexuales, raza, migración y armas desde junio de 2015 hasta mayo de 2017, fueron vistos por millones de personas en Estados Unidos.El jefe del Centro, Scott Jones, aclaró que la intención no es asustar a los canadienses para que no usen la tecnología, sino que el objetivo es informar a los canadienses de las amenazas a las que se enfrentan, y que se utilice como base para las cosas simples que cada uno puede hacer para estar más seguros.

