Una ejecutiva tecnológica china de alto nivel enfrenta en Estados Unidos cargos asociados con tratos comerciales con Irán, informó el viernes un fiscal canadiense al dar los primeros pormenores en torno a un caso que ha afectado a los mercados financieros y despertado dudas acerca de la presente tregua comercial entre Pekín y Washington.En un juzgado de Vancouver, Canadá, el fiscal John Gibb-Carsley argumentó que Meng Wanzhou cometió fraude en el 2013 al decir a instituciones financieras que la empresa china Huawei no estaba relacionada con una compañía con matriz en Hong Kong, Skycom, la cual presuntamente estuvo violando las sanciones de Estados Unidos al vender bienes a Irán. El abogado de Meng negó el cargo.Meng fue arrestada el 1 de diciembre en el aeropuerto de Vancouver cuando viajaba de Hong Kong a México. Pero la orden de arresto se emitió mucho antes. Los alegatos se describen en una orden de arresto emitida el 22 de agosto en el Distrito Este de Nueva York. Luego un magistrado canadiense emitió otra cuando las autoridades tuvieron conocimiento de los planes de viaje de Meng, se dijo en el tribunal.La audiencia del viernes sugiere que las autoridades estadounidenses alegarán que Meng desempeñó un papel directo en el fraude al declarar a los bancos no haber vínculo alguno entre Huawei y Skycom.Dichos bancos procedieron a autorizar transacciones financieras para Huawei, señaló Gibb-Carlsley, haciendo sin darse cuenta tratos comerciales con Skycom y volviéndose “instituciones víctimas” de fraude.“Skycom era Huawei”, dijo.Los abogados de Meng rechazaron las acusaciones de fraude, diciendo el tribunal que Huawei ya había vendido a Skycom y salido de su consejo.Gibb-Carlsley argumentó existir el riesgo de que Meng, quien es hija del multimillonario fundador de la empresa, huyera debido a su fortuna y al hecho de que podría pasar 30 años presa.El abogado de Meng, David Martin, dijo que ella no se arriesgaría a avergonzar a su padre ni a su país al huir antes de su audiencia de extradición. Señaló asimismo que la familia Meng posee dos casas en Vancouver y que ella pondría propiedades como fianza y entregaría sus pasaportes chino y de Honbg Kong.La audiencia se cerró sin tomarse decisión alguna sobre la fianza. El juzgado volverá a sesionar el lunes.Huewei es el mayor fabricante de equipo de telecomunicaciones en el mundo, y el segundo fabricante de teléfonos inteligentes.

