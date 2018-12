Detención de directora de Huawei en Canadá se debería a espionaje

Ciudad de México-El arresto en Canadá de Meng Wanzhou, una de las principales ejecutivas del gigante tecnológico chino Huawei Technologies Co. Ltd. e hija del fundador de la firma, agitó este jueves los mercados bursátiles y despertó el temor de que se rompa la tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Meng, de 46 años, fue arrestada en Canadá por pedido de las autoridades de Estados Unidos. y su detención está vinculada, al parecer, a una investigación sobre las presuntas violaciones de las sanciones comerciales de Washington a Irán.Huawei es el mayor proveedor mundial de equipos de redes de telecomunicaciones y el segundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes, con ingresos por unos 92 mil millones de dólares el año pasado. A diferencia de otras grandes empresas tecnológicas chinas, realiza gran parte de su negocio en el extranjero y es líder del mercado en muchos países de Europa, Asia y África. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos alegan que Huawei está vinculada al Gobierno de China y que sus equipos podrían contener “puertas traseras” para uso de los espías del Gobierno. Algo que hasta el momento no se ha comprobado públicamente y la firma ha negado en repetidas ocasiones. Pero las sospechas persisten. A partir de ahí, el gobierno de Trump tomó una serie de medidas para bloquear a la firma en el mercado local, como la prohibición de las compras gubernamentales de equipos de Huawei y la denegación de la ayuda del Gobierno a cualquier operador que utilice sus equipos. La mayoría de los países, incluyendo aliados cercanos de Estados Unidos como Canadá, el Reino Unido y Alemania, no han hecho ningún movimiento en contra de Huawei, pero Australia y Nueva Zelanda recientemente prohibieron a la compañía construir redes 5G, y hay indicios de que otros países, incluyendo Alemania, están revisando el problema.Las autoridades estadounidenses no han revelado las circunstancias que rodearon el arresto de Meng, pero una persona familiarizada con el asunto dijo que se relaciona con violaciones de las sanciones comerciales de Estados Unidos.La agencia Reuters publicó hace casi seis años una investigación sobre los lazos de ella y de Huawei con una compañía llamada Skycom, que intentó vender el equipo informático de Hewlett-Packard (HP) a un operador de telefonía móvil iraní, en contra de esas sanciones. ¿No fue otra empresa china también acusada de violaciones a las sanciones de Irán? ZTE Corp se declaró culpable el año pasado de conspirar para evadir los embargos mediante la venta de equipos estadounidenses a Irán. Este año, el Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo que ZTE violó el acuerdo y le impidió comprar cualquier componente estadounidense, una medida que casi detuvo muchas operaciones de la compañía. Las partes llegaron a un nuevo acuerdo y se levantó la prohibición a instancias del presidente Donald Trump, una supuesta concesión al presidente chino, Xi Jinping, que sorprendió y enojó a otros en el gobierno de Estados Unidos.Las investigaciones de sanciones precedieron durante mucho tiempo la guerra comercial. Pero el momento de la detención enreda los problemas, ya que se produjo justo cuando Trump y Xi alcanzaron una tregua temporal en la guerra comercial. Los mercados financieros reaccionaron negativamente ante la noticia de la detención por temor a que se pudiera romper la tregua. Sin embargo, no hay evidencia de que sea una provocación deliberada de Estados Unidos y no solamente una coincidencia incómoda.El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, aseguró este jueves que no existió “intervención política” en el arresto en Vancouver. “Fuimos avisados del procedimiento judicial algunos días antes del arresto”, el 1 de diciembre, declaró Trudeau. “No hubo intervención política en esta decisión ya que respetamos la independencia del sistema judicial”, subrayó.Una prohibición de las compras de componentes en Estados Unidos, como la impuesta temporalmente a ZTE, sería devastadora, pero no hay una razón inmediata para sugerir que eso sucederá. Si el caso incita a los principales países europeos a darle la espalda a la empresa, eso tendría un impacto a largo plazo en su crecimiento e influencia. Aun así, el estatus de Huawei como un eje de la industria de alta tecnología de China, en momentos en que el país está compitiendo para alcanzar a Estados Unidos en áreas difíciles como el desarrollo de chips, significa que seguramente seguirá siendo una fuerza poderosa en los próximos años.Después que Canadá anunció su detención. Son varios los países, con posiciones encontradas, que se han pronunciado al respecto. España, por ejemplo, considera como "preocupante" la detención de la directora financiera de Huawei. Mientras que Rusia criticó la detención y dijo que se debe poner fin a esas prácticas. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para el Mercado Único Digital, Andrus Ansip, aseguró este viernes que la Unión Europea (UE) "debe estar preocupada" y "tener miedo" por la tecnológica Huawei y otras compañías chinas debido a las supuestas brechas de seguridad. Japón anunció este viernes que prohibirá el uso gubernamental de dispositivos de telecomunicaciones fabricados por los gigantes chinos Huawei y ZTE debido a las preocupaciones sobre ciberseguridad. Medida se suma a otros países que también han implementado igual medida.Meng, comparecerá este viernes ante un tribunal de Vancouver que debe estudiar si le concede la libertad bajo fianza mientras se estudia su extradición a Estados Unidos. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, intentó el jueves desligar a su Gobierno del creciente conflicto entre Estados Unidos y China provocado por el arresto y reafirmó la independencia del sistema judicial canadiense.El gobierno de ese país no se ha referido mucho al tema, solo han dicho que tomarán represalías con Canadá por detención. Varios medios oficiales chinos, publicaron este viernes varios artículos de opinión en los que afirman que la detención de Meng es un intento del Gobierno estadounidense de acabar con la supremacía tecnológica de la compañía china. "Obviamente, Washington está recurriendo al enfoque de un pícaro despreciable, ya que no puede detener el avance de Huawei en el tema del 5G en el mercado", comentó el diario oficialista 'Global Times' en un duro editorial. "Con el arresto, Estados Unidos envía señales a la comunidad internacional de que está apuntando a Huawei. Está claro que Washington está culpando maliciosamente a Huawei y está tratando de poner a la compañía en peligro con las leyes estadounidenses", apunta el texto.Sí. Este viernes, el mandatario estadounidense afirmó que que las negociaciones encaminadas a desactivar la disputa comercial con China "van muy bien". "¡Las conversaciones con China van muy bien!" tuiteó. Sin embargo, Tanto los observadores como los inversores dudan de que Estados Unidos y China puedan concluir rápidamente un acuerdo comercial que ponga fin a la guerra de las tarifas entre ambos países, tal como prometió Trump tras la reunión con su homólogo chino Xi Jinping en Buenos Aires.