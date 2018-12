Hamburgo— La Canciller alemana, Angela Merkel, llamó este viernes a la cohesión en sus filas y defendió la vía centrista para su partido, en su último discurso como líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y ante el congreso en que se elegirá a su sucesor."Hace 18 años, en mi primer discurso como presidenta, pedí ir al grano ante una situación muy difícil para el partido", afirmó, al abrir su intervención, en alusión al escándalo de financiación irregular que se reveló entonces en la CDU, bajo la denominada era Helmut Kohl y al pasar el partido a la Oposición.La Canciller prosiguió asegurando que costó superar dicha situación y muchos años y muchas elecciones después el desafío ahora es mantenerse unidos y liderar unidos, siempre desde la vocación centrista que caracteriza a la CDU.Son momentos de fuerte polarización social, agravados por la irrupción de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en el panorama parlamentario alemán, recordó Merkel, para destacar a continuación la necesidad de desmarcarse de estas vías."Nosotros no incitamos al odio ni aislamos a nadie (...) no discriminamos a nadie (...) no hacemos diferencias entre el respeto a la dignidad humana", proclamó la funcionaria para insistir en que desde la CDU se han desmarcamos de quienes lo hacen y representan los valores democráticos.Merkel recordó que su bloque conservador ha liderado Alemania durante más de cincuenta años -en alusión a los cinco cancilleres federales surgidos de sus filas del total de ocho que ha tenido el país- y que el objetivo ahora es seguir liderando.Sin expresar un apoyo claro a ninguno de los tres aspirantes a su sucesión, la lideresa del partido sí aludió a uno de los tres -la secretaria general, leal a su línea, Annegret Kramp-Karrenbauer- de quien recordó que el partido había logrado en su tierra, el Sarre, más del 40 por ciento de los votos.El discurso de Merkel, a quien el congreso había recibido ya en la apertura con una fuerte ovación, se vio interrumpido por frecuentes aplausos, especialmente cuando la líder expresó su agradecimiento a sus colaboradores más fieles, cuyos nombres no necesariamente son los más conocidos entre el ciudadano común.Fue un discurso más corto de lo habitual -media hora, frente a los 90 minutos habituales-, mucho más emotivo de lo que es característico a lo que ella denominó, irónicamente, la sequedad propia de Merkel.A los mil 1 delegados del congreso, que se celebra en Hamburgo, compete elegir a la nueva cúpula al completo, además de la presidencia, para lo que se prevé un pulso entre el ala continuista y el giro a la derecha al que aspira parte de la CDU.Tres son los aspirantes a la jefatura: Kramp-Karrenbauer, de 56 años y apodada AKK, representante del ala leal a la línea de Merkel, mientras que el ex jefe del grupo parlamentario Friedrich Merz, de 63 años, y el ministro de Sanidad, Jens Spahn, de 38, representan a las corrientes derechistas.Las preferencias de la Canciller, pese a su pretendida neutralidad, se inclinan hacia AKK, mientras que varios nombres de peso del partido, como el Presidente del Parlamento, Wolfgang Schäuble, apoyan a Merz.No se descarta que en el congreso surjan otras candidaturas alternativas, ya que los estatutos de la formación contemplan esa posibilidad, recordó este jueves el secretario ejecutivo de la CDU, Klaus Schüler, tras la última reunión de la cúpula del partido.Al discurso de Merkel y turno de intervenciones en torno a éste, seguirá la presentación de los aspirantes, el correspondiente debate y turno de preguntas, tras lo que se procederá a la elección de la presidencia sobre las 17:00 horas locales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.