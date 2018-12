Aumentan 8% muertes en accidentes viales

Ginebra, Suiza— Alrededor de 1.35 millones de personas fallecen anualmente en accidentes de tráfico en el mundo, de acuerdo con un informe publicado este viernes por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual evidencia un aumento del 8 por ciento en el número de muertes respecto al anterior estudio, realizado hace tres años.El informe -que recoge las últimas cifras completas del año 2016- destaca que estos siniestros son la principal causa de muerte en niños y jóvenes de entre 5 y 29 años, y especifica que un 26 por ciento de los fallecidos mundiales son peatones y ciclistas.El director del área de Enfermedades No Transmisibles, Discapacidad y Violencia de la OMS, Etienne Krug, señaló que, al ritmo actual, 20 millones de personas morirán y mil millones resultarán heridas en accidentes de tráfico en las próximas dos décadas, a menos que se tomen medidas realmente eficaces para prevenirlos.En rueda de prensa, el experto explicó que los principales factores causantes de accidentes son los comportamientos irresponsables de conductores y pasajeros, la utilización de teléfonos móviles, el estado técnico de los vehículos y la calidad de las infraestructuras y señalizaciones viales.Como aspecto moderadamente positivo, el informe destaca una estabilización en el número de fallecimientos per cápita, un indicador que en anteriores informes fue en aumento y que indicaría que los países de ingresos medios y altos han mejorado las medidas de prevención.Lo anterior se ha traducido en más legislación para combatir la conducción bajo los efectos del alcohol y el exceso de velocidad, mejores infraestructuras tales como carriles para ciclistas y motociclistas, y campañas para fomentar u obligar el uso de cinturones de seguridad, cascos y sillas especiales para niños.Tales medidas, destaca el documento de la OMS, han contribuido a una reducción en el número de muertos en 48 países de ingresos medios o altos, aunque por contra ningún país de ingresos bajos ha conseguido reducir este indicador, en parte, por la ausencia de campañas de este tipo.De ahí que, por ejemplo, el riesgo de morir en accidente de tráfico en África, la región con peores tasas de siniestralidad, sea tres veces mayor con 26.6 muertes por 100 mil habitantes, mientras que en Europa, la zona con mejores números relativos, se registran 9.3 por 100 mil.Preguntado por el impacto que tendrá la masificación del uso de bicicletas eléctricas -que pueden alcanzar velocidades comparables a las autorizadas para los vehículos en las ciudades-, de patinetes eléctricos y otros dispositivos similares, Krug aseguró que dependerá de cómo son utilizados y de la regulación que se les aplica."Cuanto más desregulado esté su uso más peligrosos serán", sostuvo el funcionario, aunque todavía no existen datos globales suficientes para emitir un juicio de valor definitivo sobre el riesgo que pueden suponer para vehículos y peatones.

