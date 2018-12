Justicia argentina cita exmilitares por torturas en Malvinas

Buenos Aires- La justicia argentina citó a declarar a 18 exmilitares por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos contra compatriotas soldados mientras combatían en las Islas Malvinas contra Gran Bretaña durante la guerra de 1982.Es la primera vez que exmilitares de distinto rango --oficiales, suboficiales y coroneles-- deben dar explicaciones ante un juez por las más de cien denuncias de torturas sufridas por combatientes argentinos en uno de los episodios menos investigados de la última dictadura militar en Argentina (1976-1983).El juez federal Federico Calvete resolvió que ``a los fines de avanzar con la investigación y dar debida participación a los imputados para asegurar el ejercicio del derecho de defensa en juicio, corresponde convocar a prestar declaración indagatoria" a 18 de los imputados en la causa, según el fallo al que tuvo acceso The Associated Press este viernes.El magistrado sostuvo que la investigación ha permitido recabar ``cuantiosos elementos probatorios que permiten sospechar que diversas personas han participado en la comisión de delitos".Excombatientes de Malvinas han denunciado más de 100 casos de torturas cometidas por sus superiores durante el conflicto armado en el archipiélago sur. Desde estaqueos --atados de pies y manos boca arriba a la intemperie con temperaturas bajo cero-- y enterramientos dentro de pozos de tierra mezclada con hielo, entre otros vejámenes.También se investiga la muerte de dos conscriptos por hambre.En jaque por la crisis económica y las denuncias internacionales por varios miles de disidentes desaparecidos, el régimen jugó una última carta para permanecer en el poder con la invasión a las Islas Malvinas, que los argentinos reclaman como propias, en abril de 1982.Se sabía que los soldados enviados al archipiélago no tenían la capacitación necesaria ni fueron provistos con el equipamiento adecuado para enfrentar el invierno en el Atlántico Sur. La guerra concluyó en junio del mismo año con la rendición argentina ante el poderío militar británico.En 2007 un grupo de excombatientes presentó una denuncia ante la justifica para señalar violaciones a los derechos humanos durante la guerra, pero no cometidos por el enemigo británico sino por sus propios superiores.``Se abre una caja de Pandora", comentó a la AP Ernesto Alonso, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de la ciudad de La Plata. ``Esto es paralelo a otras causas emblemáticas de la dictadura, como la ESMA", indicó en referencia a las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el principal centro clandestino de torturas y detención de disidentes en Buenos Aires durante la dictadura.Para Alonso los crímenes cometidos en Malvinas permanecieron ocultos por decisión de los altos mandos de las Fuerzas Armadas que prefirieron ignorar a los excombatientes después de la derrota.Los exmilitares citados a declarar tenían distinto grado y pertenecían a un regimiento de la provincia argentina de Corrientes que combatió en la isla Gran Malvina (West Falkland, como la llaman los ingleses).

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.