Crean condiciones para que Assange salga de embajada ecuatoriana

Quito.- Luego de gestiones con el gobierno británico están creadas las condiciones para que Julian Assange salga cuando quiera de la embajada ecuatoriana en Londres, dijo el jueves el presidente Lenín Moreno.El fundador de WikiLeaks se refugió en la misión diplomática ecuatoriana en suelo británico en junio de 2012 para evadir una orden de extradición a Suecia, adonde era acusado de delitos sexuales.En una entrevista con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión el mandatario dijo que se han realizado gestiones con el gobierno británico pidiéndole ``respeto al derecho humano, a la vida del señor Assange, que se nos garantice su vida, que se nos garantice que no va a ser extraditado a ningún país en que corra peligro su vida o haya pena de muerte".Agregó que ``nos enviaron una comunicación oficial del gobierno británico indicándonos que la constitución de Gran Bretaña impide que una persona pueda ser extraditada a un sitio donde corra peligro su vida".Por tanto, indicó Moreno, ``está hecho el camino como para que el señor Assange tome la decisión de salir a una casi libertad... porque él no se presentó a los juzgados británicos y tiene que pagar una pena no larga por aquello. Eso lo decidirá la justicia británica".Tanto Assange como sus abogados temen que pueda ser extraditado a Estados Unidos, país del que reveló secretos militares y de Estado y donde la justicia lo ha requerido para que responda por tales acciones.Suecia desestimó los cargos contra Assange por acoso sexual pero la justicia británica negó en febrero sus pedidos de libertad debido a que los magistrados consideraron que había incumplido las condiciones de la libertad bajo fianza.Ecuador concedió la ciudadanía ecuatoriana a Assange en diciembre como parte de un esfuerzo para hacerlo miembro de su equipo diplomático, lo que le garantizaría ciertos derechos como la inmunidad legal. Sin embargo, Gran Bretaña rechazó el pedido de entregarle estatus diplomático.

